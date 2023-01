Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Patrick Seibert.

6:41 Uhr Fällt die Maskenpflicht in Fernzügen bald weg? Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) ist dafür die Maskenpflicht im Fernverkehr so schnell wie möglich aufzuheben. Deren Kontrolle belaste auch das Personal, sagte er gestern Abend in der ARD-Sendung "Maischberger". Der neue Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne), brachte den Februar für eine bundesweite Regelung ins Spiel. Gestern wurde zudem bekannt, dass Baden-Württemberg die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr abschaffen will. Nach Plänen von Gesundheitsminister Lucha soll die Pflicht vom 31. Januar an aufgehoben werden. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 12. Januar 2023 um 6:30 Uhr.

6:04 Uhr Lützerath: Räumung des Klima-Protestcamps soll weiter gehen In Nordrhein-Wesfalen soll die Räumung des Klima-Protestcamps Lützerath bei Tagesanbruch weiter gehen. Auch gestern Abend hatten Klimaaktivisten mit Aktionen versucht, die Räumung des Dorfes zu verhindern. Zuletzt holten Polizeikräfte mehrere Menschen mit Hebebühnen von einer etwa zehn Meter hohen Halle. Lützerath soll abgerissen werden, weil der Energiekonzern RWE die Braunkohle darunter abbaggern will. Auch Aktivisten und Aktivistinnen aus Freiburg und Tübingen waren in den letzten Tagen in Lützerath. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 12. Januar 2023 um 5 Uhr.

6:03 Uhr Streit wegen Versorgung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge Die Kommunen in Baden-Württemberg schlagen Alarm wegen der Unterbringung von immer mehr minderjährigen Flüchtlingen, die ohne ihre Eltern hierher gekommen sind. Nach mehreren Brandbriefen hat Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) nach SWR-Informationen für kommenden Dienstag zu einem Krisentreffen geladen. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 12. Januar 2023 um 5:30 Uhr.

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Heute findet in Salem (Bodenseekreis) der erste Teil der Trauerfeierlichkeiten für den verstorbenen Max Markgraf von Baden statt. Die Veranstaltung heute ist öffentlich und für alle Freunde und Mitarbeitenden gedacht. Am Freitag werden dann geladene Gäste in Salem erwartet - Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Kultur sowie aus anderen Adelshäusern in Europa. Nach SWR-Informationen nimmt Fürst Albert II. von Monaco an der Trauerfeier am Freitag teil.

Die Landtagsfraktionen der SPD und FDP in Baden-Württemberg haben für heute Pressekonferenzen angekündigt. Dabei soll es um die Ergebnisse ihrer Klausuren in den vergangenen Tagen gehen.

Auch der Deutsche Mieterbund, die IG BAU und die Caritas laden in Berlin zu einer Pressekonferenz. Sie werden die Studie "Wohnen in der Krise" vorstellen. Dabei geht es vor allem um eine Prognose für den sozialen Wohnungsmarkt.