Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Berkan Cakir.

8:53 Uhr Wendlingen: Schwer verletzte Frau gefunden In Wendlingen am Neckar (Kreis Esslingen) ist in der Nacht eine schwer verletzte Frau gefunden worden. Es wird von einer Gewalttat ausgegangen, wie die Polizei dem SWR bestätigte. Ein Tatverdächtiger sei vorläufig festgenommen worden. Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Innerhalb weniger Wochen ist das bereits der dritte Fall, in dem eine Frau schwer verletzt in einem Ort in der Region auf der Straße aufgefunden wurde. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, Studio Stuttgart, am 8. September 2023 um 8 Uhr.

8:18 Uhr Hannes und der Bürgermeister: "Bürgermeister" Karlheinz Hartmann ist gestorben "Ade, s' war schee": Der Mundartschauspieler Karlheinz Hartmann ist tot. Er war vor allem als Teil des Comedy-Duos "Hannes und der Bürgermeister" bekannt. Wie seine Familie seinem langjährigen Schauspiel-Partner Albin Braig ("Hannes") gestern mitteilte, starb Hartmann bereits am 29. August. SWR-Intendant Kai Gniffke würdigte Hartmann als einen unbestrittenen Publikumsliebling: "Wie kaum ein anderer hat er es geschafft, mit seiner feinen Beobachtungsgabe und seinem großartigen Humor den Oberen auf die Finger und dem Volk ‚auf die Gosch‘ zu schauen." Der Nachruf auf den "Bürgermeister": Video herunterladen (46,8 MB | MP4)

7:51 Uhr Zwingenberg: Gasthaus brennt In der Gemeinde Zwingenberg im Neckar-Odenwald-Kreis ist am frühen Morgen der Dachstuhl eines Gasthauses in Brand geraten. Einsatzkräfte seien gerade dabei, den Brand zu löschen, so die Polizei. Nach vorläufigen Informationen sind Personen nicht zu Schaden gekommen. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, Studio Mannheim, am 8. September 2023 um 6:30 Uhr.

7:21 Uhr Sommerferienende: ADAC rechnet mit viel Verkehr in BW Die Sommerferien gehen in Baden-Württemberg und in Bayern zu Ende - dadurch rechnet der ADAC am Wochenende mit einer letzten großen Sommerreisewelle. Die meisten Staus erwartet der ADAC Württemberg am Samstag und am Sonntag - jeweils am Nachmittag. Zum Rückreiseverkehr kommt noch erschwerend hinzu, dass auch wieder Lkw auf den Autobahnen unterwegs sind. Denn das Ferien-Fahrverbot für Lkw an Samstagen ist bereits ausgelaufen. Insgesamt 113 Baustellen sorgen am Wochenende auf Baden-Württembergs Autobahnen für zusätzliche Engpässe: Besonders viel Geduld ist voraussichtlich an den Baustellen auf der A8 bei Pforzheim und Kirchheim unter Teck gefragt. Aber auch auf der A5 zwischen Rastatt-Nord und Karlsruhe-Mitte oder auf der A7 zwischen Heidenheim und Giengen/Herbrechtingen drohen jeweils in beiden Richtungen Staus. Wer am Wochenende unterwegs sein muss, sollte am besten vor 8 Uhr morgens oder nach 18 Uhr starten, so der ADAC. Über dieses Thema berichtete SWR1 am 8. September 2023 um 5:30 Uhr.

7:13 Uhr Brand im Mehrfamilienhaus - Feuerwehr findet skelettierte Leiche Feuerwehrleute haben nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus am Donnerstag in Blaustein (Alb-Donau-Kreis) eine skelettierte Leiche gefunden. Der Leichnam befand sich laut Polizei in einer Wohnung, die nicht von dem Feuer betroffen war. Von einem Gewaltverbrechen oder einem Suizid sei nicht auszugehen. Vermutlich lag die Leiche schon mehrere Monate in der Wohnung des Mehrfamilienhauses. Unklar ist noch, ob es sich dabei um den Wohnungsinhaber handelt. Das Feuer hingegen war in der Wohnung einer Familie ausgebrochen, die nicht Zuhause war. Die Feuerwehr konnte den Brand in dem siebengeschossigen Gebäude löschen, in dem rund 100 Menschen gemeldet sind. Es wurde niemand verletzt. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, Studio Ulm, am 8. September 2023 um 6:30 Uhr.

7:01 Uhr Die Wettervorhersage für BW Viel Sonnenschein und Temperaturen bis über 30 Grad: So sieht das Wetter auch in den nächsten Tagen aus. Am Freitag scheint die Sonne ganztägig bei wolkenlosem Himmel und schwachem Wind. Die Temperaturen bleiben mit 27 bis 32 Grad sommerlich heiß.

6:52 Uhr "Made in Germany" in Russland: weiterhin viele Produkte aus BW in russischen Geschäften Eine Tafel Ritter Sport? Oder ein neues Gerät von Bosch? Das ist in Russland scheinbar nach wie vor kein Problem. Obwohl viele Unternehmen aus Baden-Württemberg zu Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine angekündigt hatten, sich aus dem russischen Markt zurückzuziehen, findet sich in Supermärkten weiterhin ein großes Sortiment an deutschen Produkten. Das ist das Ergebnis einer Recherche, die der SWR gemeinsam mit russischen Kollegen vor Ort durchgeführt hat.

6:43 Uhr A6: Auto brennt vollständig aus - Ursache unklar Auf der A6 bei Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist am späten Abend ein Pkw während der Fahrt in Brand geraten. Die Polizei sagt, die 50-jährige Fahrerin konnte das Auto noch auf den Randstreifen steuern und unverletzt aussteigen. Kurz darauf sei das Auto komplett ausgebrannt. Die Ursache ist noch unklar. Laut Polizei handelt es sich nicht um ein Elektroauto. Der Sachschaden liege bei rund 10.000 Euro. Während der Löscharbeiten war der Verkehr auf der A6 Richtung Heilbronn beeinträchtigt. Ein BMW brannte am Donnerstagabend auf der A6 komplett aus. Julian Buchner / Einsatzreport24 Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, Studio Mannheim, am 8. September 2023 um 6:30 Uhr.

6:28 Uhr 400 Kilo Äpfel geklaut - Forschungsjahr umsonst Aus einem Forschungsgarten bei Binzen (Kreis Lörrach) haben Unbekannte rund 400 Kilo Äpfel gestohlen. Die Apfeldiebe hätten Mitte August das Schloss zu dem eingezäunten Garten aufgebrochen und alle 200 Bäume illegal abgeerntet, so die Polizei. Wer dahinter steckt, ist derzeit noch unklar. Der Garten sollte eigentlich Erkenntnisse über die Robustheit, Qualität und Einsatzmöglichkeiten unterschiedlicher Apfelsorten liefern. Das Projekt läuft seit 2019. Über 15 Jahre hinweg wollte die Forscherin Eleonora Zickenheiner der Berliner Humboldt-Universität vor allem Erträge und Krankheiten protokollieren. Für sie sei der finanzielle Schaden nicht so bedeutend, sagt die Agrarökologin auf SWR Nachfrage. Viel schlimmer sei, dass damit die Ergebnisse eines ganzen Forschungsjahres verloren seien. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, Studio Südbaden, am 8. September 2023 um 6:30 Uhr.

6:09 Uhr Das wird heute wichtig Um ohne Störung schlafen zu können, soll eine Frau in einem Mannheimer Krankenhaus das Sauerstoffgerät einer Mitpatientin abgeschaltet und diese dadurch in Lebensgefahr gebracht haben. Die mutmaßliche Täterin steht ab heute unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Mordes vor dem Landgericht Mannheim. Nach langem Ringen stimmt der Bundestag heute über das Heizungsgesetz ab. Damit soll der Ausstieg aus Gas und Öl im Gebäudebereich festgeschrieben werden. Neue Heizungen, die ausschließlich mit fossilen Energien betrieben werden, dürfen dann spätestens ab 2028 im Regelfall nicht mehr eingebaut werden. 6,2 Millionen Menschen in Deutschland sind sogenannte funktionale Analphabeten. Am heutigen Weltalphabetisierungstag machen auch Verbände, Organisationen und Prominente aus Baden-Württemberg mit Aktionen und Kampagnen auf die Situation aufmerksam.

6:02 Uhr Meinungen zu Kleiderordnung an Schulen Gestern haben wir euch hier gefragt, was ihr von der Idee einer Kleiderordnung an Schulen haltet. Dazu haben uns einige interessante Nachrichten erreicht. Vielen Dank! Zum Beispiel: "Obwohl ich kein Lehrer bin, finde ich die Idee an sich begrüßenswert, aber in der Realität kaum durchsetzbar, weil letzten Endes das Problem wieder an den Lehrern hängenbleibt, die ja schon die Erziehung teilweise übernehmen müssen." Einem Großteil der Eltern sei es egal, wie die Kinder in der Schule erscheinen. Und weiter: "Ich kann einer Kleiderordnung nur beipflichten." Manche Kleidungsstücke, wie etwa bauchfreie Tops bei Mädchen oder ständig rutschenden "Schlabberhosen" bei Jungs, seien kein schöner Anblick. Ein anderer Leser weist darauf hin, dass mit einer Kleiderordnung auch das Thema "Markenkleidung, also Status erkaufen" entschärft wäre. Ein anderer Leser hingegen findet klare Worte der Ablehnung: "Eine absolute Schnapsidee! Hier meldet sich wieder einmal der deutsche Spießbürger! Ich (75) habe 38 Jahre lang am Gymnasium unterrichtet und nie ein einziges Mal Probleme mit der Kleidung, sei es von Schülern, sei es von Lehrern erlebt!" Der Bundeselternrat spricht sich für eine Kleiderordnung aus. Der Rat will damit etwas gegen "unangemessene, lottrige, zerrissene oder freizügige Kleidung" tun. Anlass für den Vorstoß des Elternrats ist eine Debatte in Frankreich. Präsident Emmanuel Macron hatte sich kürzlich für Einheitskleidung an Schulen ausgesprochen. Debatte über Bekleidungskodex Elternrat will "lottrige" Kleidung an Schulen verbieten Gegen "lottrige, zerrissene oder freizügige Kleidung": Der Bundeselternrat hat sich für Kleidungsregeln an deutschen Schulen ausgesprochen, um Eltern Diskussionen zu ersparen. Anl…

6:01 Uhr Angestellte jagt bewaffneten Unbekannten in die Flucht Bei einem versuchten Überfall in einem Discounter im Landkreis Ludwigsburg hat eine Angestellte einen bewaffneten Unbekannten in die Flucht geschlagen. Der maskierte Täter hatte am Donnerstag mit einer Schusswaffe das Geschäft in Besigheim betreten und von der Mitarbeiterin Bargeld gefordert, wie die Polizei mitteilte. Die Frau drohte demnach, die Polizei zu rufen - woraufhin der Täter auf dem Absatz kehrtmachte und zu Fuß die Flucht ergriff. Die Angestellte habe dann die Polizei alarmiert. Trotz einer umfangreichen Suche mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber konnte der Täter aber nicht gefunden werden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die etwas beobachtet haben.