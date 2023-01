Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Oliver Linsenmaier.

9:58 Uhr Ein Jahr, 365 Worte Auch wenn das alte Jahr nun schon ein paar Tage zurückliegt, muss ich euch noch auf einen ganz besonderen Jahresrückblick hinweisen. Denn dafür kenne und schätze ich meinen ehemaligen Kollegen Wolfgang Heyer - aus meiner Zeit bei der "Schwäbischen Zeitung" - einfach zu sehr. Am 30. Dezember 2022 war er noch in unserer Landesschau zu Besuch und hatte dieses Video mit im Gepäck - mal wieder eine Ode an das Schwäbische. Ein ganzes Jahr lang hat er jeden Tag ein Wort als Video aufgenommen und daraus dann einen Jahresrückblick zusammengeschnitten. Aber seht und hört selbst:

9:39 Uhr Panik in Stall an Silvester: Bauer muss Rinder erschießen Nicht nur in Bund und Land wird über den angemessenen Umgang mit Feuerwerkskörpern an Silvestern diskutiert. Auch auf kommunaler Ebene beginnen nun Debatten. So zum Beispiel in Erdmannhausen (Kreis Ludwigsburg). Hier musste ein Landwirt drei Kühe erschießen, weil sie sich bei einer Panik im Stall schwer verletzt hatten. Auslöser für die Panik waren wohl Böller, die in der Nähe des stalls gezündet worden waren. Video herunterladen (13,8 MB | MP4)

8:17 Uhr Prozess: Paar soll Mitbewohner getötet haben Da wird es einem ganz anders: In Laichingen (Alb-Donau-Kreis) soll ein Paar im Sommer 2022 ihren Mitbewohner getötet haben. Die Staatsanwaltschaft Ulm wirft ihnen vor, einen 31 Jahre alten Mann zunächst misshandelt und dann getötet zu haben, um die Misshandlungen zu vertuschen. Die 27-jährige Frau und der 24-jährige Mann bestreiten die Tat. Was genau im vergangenen Sommer vorgefallen ist, wird nun in einem Prozess vor dem Ulmer Landgericht aufgearbeitet, der am 16. Januar beginnt. Ulm Tat schon im Juni 2022 Mordvorwurf in Laichingen: Paar soll Mitbewohner getötet haben Ein Paar soll im vergangenen Juni in Laichingen einen WG-Mitbewohner umgebracht haben. Jetzt beginnt der Prozess - doch von der Tat erfuhr die Öffentlichkeit bislang nichts. 13:00 Uhr SWR4 BW am Nachmittag SWR4 Baden-Württemberg Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, Studio Ulm, am 4. Januar 2023 um 16:30 Uhr.

7:31 Uhr Aktuelle Verkehrsinfos für BW Nun ist es mal wieder Zeit, einen Blick auf die Straßen in Baden-Württemberg zu werfen. Erfreulicherweise geht es recht schnell, denn es ist kaum etwas los. Eine kleine Meldung gibt es von der B294 Freiburg in Richtung Haslach. Hier steht zwischen der A5 bei Freiburg-Nord und Gundelfingen ein defekter Lkw auf der rechten Spur.

7:07 Uhr Wetter in BW: Morgens Regen, danach lockert es auf In der Nacht hat ein Tief Regenwolken von den britischen Inseln nach Baden-Württemberg gebracht. Außerdem ist es teilweise windig. Für heute Morgen sind Temperaturen zwischen 7 und 12 Grad angesagt. Im Laufe des Tages wird es etwas besser, der Regen wird weniger und immer öfter kommt die Sonne heraus. Die Temperaturen liegen zwischen 10 und 14 Grad, im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb teilweise aber auch nur bei 8 Grad. Anfangs weht der Südwestwind noch stark böig, in den Höhenlagen kann es teilweise gar stürmisch werden. Bis zum Abend lässt der Wind dann aber nach. Mehr Infos zum Wetter gibt es hier - im Wetterbericht mit Sven Plöger von gestern Abend zum Nachschauen: Video herunterladen (5,7 MB | MP4)

6:23 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Nach dem tödlichen Messerangriff von Illerkirchberg , bei dem eine 14-Jährige starb und eine 13-Jährige schwer verletzt wurde, soll der Tatverdächtige heute zum ersten Mal offiziell von der Polizei vernommen werden. Stattfinden soll die Vernehmung in einem Gefängnis-Krankenhaus - auch die Anwältin des Verdächtigen wird dabei sein.

In Fellbach (Rems-Murr-Kreis) beginnt der Landesparteitag der FDP. Laut Leitantrag will sich die Partei für den Weiterbetrieb der deutschen Atomkraftwerke bis 2030 einsetzen. Los geht es um 10 Uhr.

(Rems-Murr-Kreis) beginnt der . Laut Leitantrag will sich die Partei für den Weiterbetrieb der deutschen Atomkraftwerke bis 2030 einsetzen. Los geht es um 10 Uhr. In Berlin tagt heute die Gesundheitsministerkonferenz - unter dem Vorsitz des baden-württembergischen Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne). Die Arbeitsgruppe von Bund und Ländern will über Reformvorschläge zur Krankenhausfinanzierung beraten.