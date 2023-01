Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Matthias Deggeller.

10:01 Uhr Das war's! Vorbei ist der erste Ticker des neuen Jahres. Es bleibt die Einsicht, dass tickern noch genauso viel Spaß macht wie im vergangenen jahr, egal ob mit oder ohne Zwetschge im Namen. Wer morgen früh wieder hellwach ist, darf gerne wieder reinschauen, da schreibt dann Kollege Oliver Linsenmaier, "die alte Pflaume" hätte ich jetzt fast geschrieben. Feedback gerne an newsticker-bw@swr.de. Bis dahin findet ihr wie gewohnt alle wichtigen Nachrichten auf unserer Homepage SWRAktuell.de/bw, in der SWR Aktuell App, bei Twitter, Facebook, Instagram und natürlich auch im Radio und Fernsehen.

9:25 Uhr Özdemir will keine Strafen fürs "Containern" Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) will, dass es keine Strafen fürs sogenannte Containern mehr gibt - also, dass Leute noch genießbares Essen aus dem Müll holen. "Ich glaube, wir alle wünschen uns, dass sich unsere Polizei und Gerichte stattdessen um Verbrecherinnen und Verbrecher kümmern", sagte der Politiker aus Bad Urach (Kreis Reutlingen) der "Rheinischen Post". Vielleicht hat er SWR Aktuell BW gelesen - dieser Fall kurz vor Weihnachten bewegte die Menschen. Über dieses Thema berichtete DASDING am 2. Dezember 2022 um 9 Uhr.

8:55 Uhr Auto brennt neben Tankstelle ab Das ist ja gerade noch einmal gut gegangen! Ein Autofahrer hat gestern Abend in Ellwangen (Ostalbkreis) bemerkt, dass Rauch aus dem Motorraum kommt. Aufsteigender Rauch ist ja außer bei der Papst-Wahl nie ein gutes Zeichen, aber wenn das dann noch an einer Tankstelle passiert, will man einfach nur weit weg sein. Der Fahrer blieb nah dran und schob seinen Wagen von den Zapfsäulen weg. Als die Feuerwehr kam, stand das Auto schon in Flammen. Ellwangen Fahrer reagiert geistesgegenwärtig Auto brennt an Tankstelle in Ellwangen An einer Tankstelle in Ellwangen (Ostalbkreis) hat am Sonntagabend ein Autofahrer bemerkt, dass Rauch aus dem Motorraum kam. Der Mann schob das Auto noch rechtzeitig von den Zapfsäulen weg. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, Studio Ulm, am 2. Januar 2023 um 8:30 Uhr.

7:29 Uhr Kurz vor Silvester - Flugzeug verliert Tür Beim Jahreswechsel verliert so mancher berauscht seinen Schlüssel oder Verstand, zumindest zeitweise. Aber schon einmal eine Tür verloren? So ist es am Tag vor Silvester einem Piloten gegangen. Kurz nach seinem Start am Freitagnachmittag vom Bodensee-Airport hat ein zweimotoriges, viersitziges Flugzeug in der Luft eine Tür verloren. Sie "landete" - wohl unsanft - im Garten einer sozialen Einrichtung. Der Pilot blieb unverletzt. Liest sich natürlich alles eher witzig - aber so ein Garten kann ja auch mal nicht verlassen sein. Es bleibt ein komisches Gefühl zurück. Friedrichshafen Pilot reagiert nicht auf Hinweis Flugzeug verliert Tür über Meckenbeuren Kurz nach seinem Start vom Flughafen Friedrichshafen hat ein viersitziges Flugzeug in der Luft eine Tür verloren. Die Tür landete im Garten einer sozialen Einrichtung in Meckenbeuren. 16:00 Uhr SWR4 BW aus dem Studio Friedrichshafen SWR4 BW aus dem Studio Friedrichshafen Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, Studio Friedrichshafen, am 31. Dezember 2022 um 6:30 Uhr.

6:25 Uhr Silvester-Bilanz Vielleicht habt ihr über den Jahreswechsel auch keine Nachrichten verfolgt (ausnahmsweise erlaubt) und fragt euch, wie die Silvesternacht verlaufen ist? Beruhigend: Für die Polizei verlief es weitgehend "normal", allerdings war wenig überraschend die Luft schlecht. Die Feinstaubbelastung stieg an vielen Orten zeitweise stark an.

6:10 Uhr Das wird heute wichtig Eine Ärztin soll in mehr als 4.000 Fällen Kritikern von Corona-Maßnahmen ohne Untersuchungen Atteste ausgestellt haben, damit sie davon befreit wurden Masken zu tragen. Heute soll vor dem Amtsgericht Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) das Urteil fallen.

In Horb am Neckar (Kreis Freudenstadt) geht ein neues Container-Terminal in Betrieb. Ab heute können Unternehmen ihre Container für den Export anliefern, um sie für den Weitertransport per Bahn zwischenzulagern.

Im Süden des Landes ist ein neuer Verkehrsverbund gestartet. Pendlerinnen und Pendler in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg können mit dem Jahreswechsel von einem einheitlichen Tarif profitieren. Damit sinkt die Zahl der Verbünde in Baden-Württemberg von 21 auf 19.

6:05 Uhr Wetterbericht: Es bleibt mild, stellenweise Regen Rekord zum Jahreswechsel: Das Jahr 2022 hat sich in Baden-Württemberg mit dem wärmsten Silvester seit Beginn der Wetteraufzeichnungen verabschiedet. Auch die erste Arbeitswoche im neuen Jahr startet wettertechnisch recht angenehm: Heute ist es oftmals sonnig in Baden-Württemberg, besonders Richtung Allgäu. Im Verlauf ziehen jedoch dichte Wolken aus Nordwesten auf und es kann stellenweise regnen. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag 13 bis 17 Grad. Hier könnt ihr den Wetterbericht aus unserer gestrigen Sendung ansehen: Video herunterladen (5,6 MB | MP4)