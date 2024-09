Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Michael Ströbel.

7:51 Uhr Verkehr: Viele Staus auf der A6 - auch A8 betroffen Vor allem in der Region Rhein-Neckar ist derzeit einiges los: Von den beiden Unfällen auf der A6 bei Hockenheim habe ich euch ja schon berichtet. Hier kommt es zu mehreren langen Staus. Zwischen Kreuz Walldorf und dem Dreieck Hockenheim im Rhein-Neckar-Kreis staut es sich bereits auf rund zehn Kilometer Länge. Ebenfalls in Fahrtrichtung Mannheim staut es sich zwischen Sinsheim und dem Kreuz Walldorf auf vier Kilometer Länge im Baustellenbereich. Auch in der entgegengesetzten Richtung staut es sich zwischen Kreuz Walldorf und der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg staut es sich auf rund vier Kilometern. Auf der A8 bei Pforzheim hat sich nach einem Unfall im Baustellenbereich zwischen Pforzheim-West und Pforzheim-Ost ebenfalls ein rund fünf Kilometer langer Stau gebildet. Alle weiteren aktuellen Meldungen für eure Strecke findet ihr jederzeit in der SWR Aktuell App und hier: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR. Sendung am Fr. , 20.9.2024 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4 Baden-Württemberg

7:44 Uhr Jugendliche flüchten mit gestohlenem Auto vor Polizei Vier Jugendliche sollen gestern Nacht in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) mit einem gestohlenen Auto einen Unfall gebaut haben und vor der Polizei geflohen sein. Die Tatverdächtigen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren sollen das Fahrzeug von einer Autofirma gestohlen haben, sagte ein Polizeisprecher. Wie, sei noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen hätten gestern Morgen ein Fahrzeug ohne Kennzeichen gemeldet. Eine Streife habe den Wagen entdeckt. Daraufhin kam es zu einer kurzen Verfolgungsjagd, ehe der 14-jährige Fahrer anhielt. Die Jugendlichen wurden festgenommen. Das Auto wies frische Schäden auf, die womöglich von einem Unfall stammten, der der Polizei zuvor gemeldet worden war. Die Tatverdächtigen wurden an ihre Eltern übergeben. Ditzingen Vier Tatverdächtige vorläufig festgenommen Jugendliche fliehen vor Polizei in gestohlenem Auto Am Donnerstagmorgen nimmt die Polizei vier Jugendliche in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) fest. Zuvor lieferten sich die Tatverdächtigen eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4 Sendung am Do. , 19.9.2024 18:00 Uhr, SWR4 am Abend, SWR4

7:22 Uhr Weiterer Unfall auf der A6 bei Hockenheim - Fahrbahn gesperrt Ich habe euch ja vorhin schon von einem Unfall im Baustellenbereich auf der A6 bei Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) berichtet. Inzwischen hat es wenige Kilometer entfernt von der ersten Unfallstelle einen weiteren gegeben: Der zweite Unfall, in den mehrere Lkw verwickelt sind, hat sich zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und dem Dreieck Hockenheim ereignet. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hat sich eine Person dabei verletzt. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist bislang unklar. Die Polizei hat die Fahrbahn gesperrt. Derzeit steht der Verkehr in Fahrtrichtung Mannheim. Hockenheim Stau in Fahrtrichtung Mannheim Zwei Autounfälle auf der A6 bei Hockenheim In der Nacht auf Freitag und am Freitagmorgen haben sich zwei Unfälle auf der Autobahn 6 bei Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) ereignet. Aktuell steht der Verkehr Richtung Mannheim. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg

6:49 Uhr Schock nach Geldautomaten-Sprenung in Sulzbach-Laufen groß Etwas mehr als 24 Stunden ist es nun her, dass unbekannte Täter einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in Sulzach-Laufen im Kreis Schwäbisch Hall gesprengt haben und mit der Beute geflohen sind. Trotz eines Videos und Hinweisen von Augenzeugen war die Fahndung bislang erfolglos. Der Bürgermeister von Sulzbach-Laufen, Markus Bock (parteilos), war bereits kurz nach der Tat vor Ort und hat sich ein Bild von der Lage gemacht. Er sei tief geschockt, aber froh, dass niemand verletzt wurde, sagte er im SWR. Ein Statiker habe das Gebäude überprüft, so Bock weiter. Hier konnte Entwarnung gegeben werden - es sei nicht einsturzgefährdet. Wie hoch der durch die Explosion entstandene Schaden ist, lasse sich bisher nicht näher beziffern, so die Polizei. Video herunterladen (72,8 MB | MP4)

6:34 Uhr Mercedes-Benz senkt Prognose wegen Schwäche in China Der Autobauer Mercedes-Benz senkt seine Ergebnisprognose für das laufende Jahr. Die Stuttgarter begründeten dies nach Börsenschluss mit einer weiteren Verschlechterung des konjunkturellen Umfeldes, besonders in China. So dürfte das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) voraussichtlich deutlich unter dem Niveau des Vorjahres liegen, teilte das Unternehmen mit. Bislang hatte Mercedes-Benz einen leichten Rückgang in Aussicht gestellt. Verantwortlich ist dafür die Sparte Mercedes-Benz Cars, für die der Konzern die Prognose für die bereinigte Umsatzrendite nach unten schraubte. Sendung am Fr. , 20.9.2024 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4 Baden-Württemberg

6:22 Uhr A6 nach Lkw-Unfall teilweise gesperrt Ein Lastwagen ist auf der A6 bei Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) gegen die Absperrung einer Nachtbaustelle geprallt. Die Autobahn wurde am frühen Morgen in Richtung Mannheim zwischen dem Kreuz Walldorf und dem Dreieck Hockenheim teilweise gesperrt, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Der Verkehr werde über den Standstreifen geleitet, die drei Fahrstreifen müssten von der Autobahnmeisterei noch gereinigt werden. Ob sich der Lkw-Fahrer Verletzungen zugezogen hat, könne er noch nicht sagen, sagte der Sprecher weiter. Die Polizei machte zunächst auch keine Angaben dazu, ob sich zum Zeitpunkt des Unfalls Arbeiter auf der Baustelle aufgehalten haben. Sendung am Fr. , 20.9.2024 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4 Baden-Württemberg

6:15 Uhr So wird das Wetter in BW am Freitag Viel Sonnenschein erwartet uns in Baden-Württemberg auch am Freitagmorgen. Am Nachmittag setzt sich dieser Trend in weiten Teilen fort. Mit einer Ausnahme: Vom Hochschwarzwald bis zur Baar können sich vereinzelt Gewitterwolken bilden. Die Temperaturen steigen auf milde 20 Grad bis 25 Grad, in höheren Lagen sind es 19 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (36,3 MB | MP4)

6:10 Uhr Das wird heute wichtig Anlässlich des "Globalen Klimastreiks" plant Fridays for Future heute Proteste in ganz Deutschland. Auch in Baden-Württemberg sind in mehreren Städten Aktionen geplant - darunter Stuttgart, Mannheim, Karlsruhe, Freiburg und Ulm. Vier Männer stehen wegen des Handels mit der neuartigen Droge "El Tusi" von heute an vor dem Landgericht Mannheim. Die vier Angeklagten im Alter von 19 bis 27 Jahren sollen nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft im März mindestens 1,5 Kilogramm der Droge von Spanien nach Deutschland gebracht haben. Mit dem BW-Derby starten die Eishockey-Profis der Adler Mannheim heute Abend in die neue DEL-Saison. Zuhause geht es gegen das andere Team aus dem Land, die Schwenninger Wild Wings.

6:04 Uhr Motorradfahrer stirbt bei Unfall im Ortenaukreis Bei einem Unfall in Ettenheim im Ortenaukreis ist gestern ein Motorradfahrer gestorben. Wie die Polizei am Abend mitteilte, kollidierte gegen 16 Uhr ein Autofahrer mit dem Motorrad. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Autofahrer zwischen Wallburg und Münchweier aus nicht geklärten Umständen auf die Gegenfahrbahn gekommen. Dort sei er mit dem entgegenkommenden Motorradfahrer zusammen geprallt, der dadurch tödlich verletzt worden sei, so die Polizei. Die Ermittlungen dauern an. Sendung am Do. , 19.9.2024 18:00 Uhr, SWR4 am Abend, SWR4

6:01 Uhr Berlin will mehr Schwaben haben: Wie die neue Image-Kampagne ankommt Ziehen "echte Schwaben" nach Berlin? Eine Imagekampagne aus Berlin für Berlin sorgt für Diskussionen. Denn auch in Stuttgart wird damit geworben, dass "echte Schwaben" doch umziehen sollten. In Berlin selbst wird unter anderem mit dem Slogan "Wir können unfreundlich, aber auf die nette Art" geworben. In vielen Stadtteilen Berlins leben bereits viele Schwaben, die sich nach Ansicht des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner (CDU) bereits gut in der Hauptstadt integriert haben. Und wie sehen es die Menschen vor Ort? Der SWR hat sich im Stadtteil Prenzlauer Berg, der seit Jahrzehnten als Schwabenhochburg gilt, umgehört und gefragt, ob es dort mehr Schwaben geben dürfte. Die Meinungen gehen auseinander. Den einen ist es egal, wer nach Berlin zieht - andere sehen ein Platzproblem. Aber seht selbst: Berlinerinnen und Berliner reagieren auf die Image-Kampagne ihrer Stadt