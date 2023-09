Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Jakob Fandrey.

9:46 Uhr Drei Menschen bei Wohnungsbrand gerettet Bei einem Wohnungsbrand in Konstanz hat die Feuerwehr gestern Abend drei Menschen vor den Flammen gerettet. Zwei Bewohner konnten mit Schutzhauben über das Treppenhaus ins Freie gelangen, einer wurde per Drehleiter gerettet, so die Polizei am Vormittag. Möglicherweise sei ein explodierter Fahrrad-Akku die Ursache für den Brand. Die Ermittlungen dazu laufen. Nachdem der Brand im ersten Obergeschoss gelöscht worden war, wurde das Gebäude entraucht. Die Nachbarn konnten in der Nacht zurück in ihre Wohnungen. Die Brandwohnung ist derzeit unbewohnbar. Der Sachschaden wird auf rund 250.000 Euro geschätzt.

9:31 Uhr Ende als Trikotsponsor von Manchester United - Teamviewer spart Aus Göppingen über die Brust von Manchester United in die weite Welt: Der Softwareanbieter Teamviewer ist seit einiger Zeit der Trikotsponsor der "Red Devils", allerdings endet das Sponsoring im Sommer 2024. Das Ende als Hauptsponsor werde sich positiv auf die Profitabilität des Unternehmens auswirken, der positive Einfluss auf das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen werde sich 2024 auf rund 17,5 Millionen Euro belaufen und 2025 auf etwa 35 Millionen Euro, teilte Teamviewer am Vormittag mit. Der Rest der eingesparten Summe soll in andere Marken- und Marketingmaßnahmen investiert werden. Mitte Dezember hatten der Fußballclub und Teamviewer eine Ausstiegsmöglichkeit aus dem Hauptsponsorvertrag ausgehandelt. Vorausgegangen war viel Kritik an dem teuren Deal vor allem seitens der Investoren des Softwareanbieters.

Gute Nachrichten für alle, die elektrisch unterwegs sind: E-Auto-Fahrer und -Fahrerinnen bekommen in Baden-Württemberg immer mehr Möglichkeiten zum Laden. Die Zahl der Ladepunkte stieg nach Angaben der Bundesnetzagentur binnen eines Jahres um 43 Prozent auf nunmehr 16.470. "Trotz der positiven Trends dürfen wir nicht vergessen, dass wir von den äußerst ambitionierten Zielen der Politik noch weit entfernt sind", betonte allerdings der Präsident des Verbandes des Kraftfahrzeuggewerbes Baden Württemberg, Michael Ziegler. "Wenn wir bis 2030 15 Millionen E-Autos und eine Million öffentliche Ladepunkte erreichen wollen, muss der Netzausbau erheblich beschleunigt werden." So hatten wir im März über die Situation der Ladestationen im Land berichtet. Damals hatte die baden-württembergische SPD der Landesregierung vorgeworfen, Klima-Versprechen nicht einzuhalten.

8:59 Uhr 70-Jähriger nach Schwimmen im Rhein verschwunden - große Suchaktion Ein 70-Jähriger ist nach dem Schwimmen im Rhein in Südbaden verschwunden. Ein Zeuge hatte den Mann laut Polizei gestern Nachmittag gesehen, als er baden ging und nicht zurückkam. Am Ufer in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) fanden die Beamten ein verlassenes Fahrrad, Kleidung sowie ein Handtuch. Über 70 Einsatzkräfte suchten gestern erfolglos nach dem Mann - unter anderem mit Tauchern und einer Drohne. Aktuell ist die Suche fortgesetzt worden.

8:42 Uhr EU stellt Kuckucksuhr unter Schutz Die echten Kuckucksuhren aus dem Schwarzwald kommen nun mal aus dem Schwarzwald - das will die EU und wird deshalb die Schwarzwälder Kuckucksuhr unter EU-Schutz stellen. Das Europaparlament hat in Straßburg eine entsprechende Verordnung verabschiedet, um geografische Angaben traditioneller Handwerksprodukte wie Schmuck, Textilien, Glas oder Porzellan zu schützen. Für landwirtschaftliche Produkte wie etwa Champagner, Parma-Schinken oder Kölsch gibt es einen solchen Schutz schon. Hansjörg Mair, der Geschäftsführer der Schwarzwald Tourismus GmbH, freut sich über diese neue Regel. "Die Kuckucksuhr ist eine der Ikonen des Schwarzwaldes, die weltweit Beliebtheit hat", so Mair im SWR. Dass die Kuckucksuhr aus dem Schwarzwald kommt, ist allgemein bekannt. Aber was hat es mit dem Kuckucksruf auf sich? Und wer hat sich die anderen Motive ausgedacht, die das holzgeschnitzte Stück schmücken?

8:27 Uhr Überall geschlossene Freibäder? Nicht überall! Die meisten Freibäder sind schon dicht, einzelne Ausnahmen halten noch bis zum Wochenende durch. Und dann gibt es da noch das Freibad in Langenburg (Kreis Schwäbisch Hall) - da geht die Saison sogar bis Anfang Oktober, inklusive beheiztem Becken. Wie das geht? Möglich macht das die Biogasanlage. Mein Kollege Oliver Diesem war vor Ort und hat mit Thomas Meisner, Fachkraft für Bäderbetriebe im Freibad Langenburg, gesprochen:

8:11 Uhr Nach Großbrand: Unterstützung für Winzergenossenschaft gesucht Der Schaden geht in die Millionen - und das rund um den Start der Weinlese: Nach dem Großbrand in der Markgräfler Winzergenossenschaft in Schliengen (Kreis Lörrach) bittet die Winzergenossenschaft umliegende Genossenschaften um Unterstützung. Denn eigentlich wollten die Winzerinnen und Winzer gestern ihre Trauben anliefern. Aktuell ist noch offen, zu welcher Winzergenossenschaft sie die Ernte stattdessen bringen können. Die Winzergenossenschaft hat rund 200 Mitglieder und produziert jährlich rund zwei Millionen Liter Wein auf etwa 250 Hektarn Rebfläche.

7:54 Uhr Mordserie an Seniorinnen: Gibt es einen weiteren Fall? Ein mutmaßlicher Serientäter soll Ende 2022 mehrere Seniorinnen im Raum Schwäbisch Hall getötet haben, seit Ende Juli steht der 31-Jährige vor Gericht. Doch eventuell geht es nicht mehr nur um zwei, sondern um drei Taten. Eine neue Spur um den Tod einer 86-Jährigen in Schwäbisch Hall könnte dem Fall, der von den Ermittlern bislang als Unfall gewertet wurde, eine Wendung geben - und die Seniorin könnte doch das erste Opfer des mutmaßlichen Serientäters sein. Angehörige der toten Seniorin hatten neue Indizien entdeckt. Ihnen ist ein Fleck unter einem Schuhabtreter in der Wohnung der Frau aufgefallen. Oberstaatsanwalt Harald Lustig meint, die Spur hätte auch von der Spurensicherung gefunden werden müssen. Dass es für die Spurensicherung Angehörige brauche, sei für ihn überraschend, so Lustig.

7:41 Uhr Chaotische Zustände bei der Ausländerbehörde: Folgt jetzt die Neuorganisation? "Eine Schande für eine internationale und wirtschaftsstarke Stadt": So beschreibt Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne), was sie in der Stuttgarter Innenstadt gesehen und fotografiert hat. Menschen, die in der Dunkelheit vor der Ausländerbehörde campen, um am nächsten Tag eventuell einen Termin zu bekommen. Ihr Foto ergänzte Aras auf "X" (früher Twitter) mit dem Hinweis, dass solche Zustände Stuttgart massiv schaden würden, das sei "eine Zumutung für unsere Bürgerinnen und Bürger". Bei den Bürgerbüros sehe es nicht besser aus, so Aras. Als Folge der chaotischen Zustände fordert die SPD-Fraktion im Landtag die Schaffung eines zentralen Landeseinwanderungsamts. Damit soll die Personalpolitik zentralisiert werden, heißt es im Entwurf für ein Positionspapier, welches heute auf der Klausurtagung in Münsingen (Kreis Reutlingen) beschlossen werden soll. Die Außenstellen des Einwanderungsamts sollen dabei die bisherigen unteren Ausländerbehörden ersetzen. "Wir sehen, dass es kaum einheitliche Entscheidungen gibt", kritisierte SPD-Generalsekretär Sascha Binder die Zustände. Die Verwaltung müsse schneller und digitaler werden. Das zuständige Ministerium habe derzeit nicht mal Überblick, was an Anträgen da sei, es gebe keinerlei Austausch. Das postete Aras in Stuttgart

7:32 Uhr Gotthard-Tunnel bleibt gesperrt: Folgen sind gravierend Der Gotthard-Tunnel wird nach einem Riss in der Tunneldecke für den Verkehr auf der Straße noch für mehrere Tage gesperrt bleiben, darüber hatten wir ja bereits berichtet. Was für uns Autofahrer einfach nervig ist, da wir eine Umleitung auf dem Weg in den Süden fahren müssen, ist für andere mit möglichen finanziellen Konsequenzen verbunden. Die Speditionsfirmen und Busreiseanbieter in Baden-Württemberg müssen nun unter Hochdruck umdisponieren, da der Gotthard-Tunnel die wichtigste Verkehrsachse Richtung Süden ist.

7:19 Uhr Sexueller Missbrauch: Grüne wollen mehr Schutz von Kindern Die Grünen-Fraktion in Baden-Württemberg will mehr für den Schutz von Kindern tun und fordert weitere Maßnahmen. Einen entsprechenden Beschluss hat die Landtagsfraktion nach SWR-Informationen auf ihrer Klausurtagung in Bad Boll (Kreis Göppingen) gefasst. Aktuell stehen knapp zehn Millionen Euro für Präventionsmaßnahmen zur Verfügung, um sexuellen Missbrauch an Kinder zu verhindern. Das Programm läuft allerdings 2025 aus. Die Grünen-Fraktion setzt sich dafür ein, Kinderschutz-Angebote dauerhaft zu etablieren und dafür Geld im Landeshaushalt einzustellen.

7:03 Uhr Das ist auf den Straßen aktuell los Beim Blick auf die Straßen in Baden-Württemberg gibt es für die Pendler unter euch gute Nachrichten, denn aktuell haben wir auf den Autobahnen und Bundesstraßen im Land nahezu freie Fahrt. Lediglich auf der B10, B14 und B27 von und nach Stuttgart kann es sich rund um die Landeshauptstadt aktuell ein wenig stauen. Auch nur ein paar Minuten länger braucht man auf der A8 rund um die Dauerbaustelle bei Pforzheim. Aufpassen müssen Autofahrer auf der A7 in Richtung Füssen, da vor der Anschlussstelle Vöhringen mehrere Steine auf der linken Spur liegen.

6:51 Uhr Halbzeit für Grün-Schwarz: "Kretschmann-Ära neigt sich dem Ende zu" Seit dem ersten Tag der neuen Amtszeit wird über die Nachfolge von Winfried Kretschmann (Grüne) spekuliert - sehr zum Verdruss des baden-württembergischen Ministerpräsidenten. Doch der bundesweit einzige grüne Regierungschef ist zur Halbzeit der Legislatur immer noch da. Doch Kretschmann musste zuletzt immer häufiger Querschüsse aus den Reihen des Koalitionspartners CDU kommentieren und diesen sogar öffentlich rüffeln. Der Ton wird rauer, findet mein Kollege Henning Otte aus der Redaktion Landespolitik. Seine Zeit neige sich dem Ende zu, so seine Einschätzung.

6:43 Uhr Highlights: Deutschland schlägt Vizeweltmeister Frankreich Viele, die es mit der deutschen Fußballnationalmannschaft halten, dürften heute mit guter Laune aufstehen. Im ersten Spiel nach der Entlassung von Ex-Bundestrainer Hansi Flick aus Bammental (Rhein-Neckar-Kreis) hat die DFB-Elf Vizeweltmeister Frankreich mit 2:1 geschlagen. "Es gibt nur ein Rudi Völler" schallte es bereits während des Spiels durch das Stadion in Dortmund. Und da es zuletzt ja selten gute Ergebnisse gab - hier gibt es die Zusammenfassung des Spiels... noch einmal zum Genießen.

6:33 Uhr Auto in Stuttgart von Parkdeck abgestürzt Kuriose Szene in Stuttgart-Ost: Dort ist gestern Abend ein Auto von einem Parkdeck abgestürzt und in einer Böschung gelandet. Eine Person wurde laut Feuerwehr verletzt. Die Polizei gab allerdings schnell Entwarnung: "Es ist nicht so dramatisch, wie es klingt", teilte ein Polizeisprecher dem SWR mit. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Andreas Rosar

6:26 Uhr Ärztemangel nimmt laut Experten dramatische Formen an So langsam geht es in den Herbst hinein - und damit dürften dann auch die Wartezimmer in den Arztpraxen wieder voller werden. Wenn es denn überhaupt noch einen Arzt oder eine Ärztin in der Nähe gibt. Denn der Ärztemangel bei uns nimmt nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) inzwischen dramatische Formen an. Es fehlen flächendeckend Hausärzte, wie eine Sprecherin der KVBW jetzt betonte. Die Nachwuchsprobleme seien gravierend. Den KVBW-Angaben zufolge ist es inzwischen auch in attraktiven Regionen wie etwa am Bodensee oder in Städten wie beispielsweise Karlsruhe oder Stuttgart schwierig, ärztlichen Nachwuchs zu finden. Das gelte vor allem für Haus- oder Kinderärzte, zunehmend aber auch für Fachärzte. In Baden-Württemberg gibt es derzeit noch gut 7.000 Hausärztinnen und Hausärzte. Weit über 900 Hausarztsitze sind unbesetzt.

6:19 Uhr Das wird heute in Baden-Württemberg wichtig Die Beamtenbund Tarifunion (BBW) stellt im Rahmen einer Pressekonferenz in Stuttgart Maßnahmen zur Bekämpfung des Lehrkräftemangels vor. Der Blog "Die Achse des Guten" und der Kurznachrichtendienst X streiten um die Sperrung des damaligen Twitter-Accounts des Blogs im Jahr 2022. Im Kern geht es um die Frage, inwieweit eine Reaktion auf Boykottaufrufe gegen den Blog gegen die Regeln der Plattform verstoßen hat oder nicht. Der Motorsägen- und Gartengerätehersteller Stihl informiert in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) über den Geschäftsverlauf der Stihl-Gruppe im laufenden Jahr.

6:06 Uhr Es wird stürmisch: Unwetterartige Gewitter in BW möglich Nach den sommerlichen Temperaturen der vergangenen Tage bringt der Wetterwechsel ab heute Nachmittag unwetterartige Gewitter nach Baden-Württemberg. Besonders im Süden wird es wechselhaft: Entlang des Hochrheins, am Bodensee und im Allgäu sind Sturmböen, Hagel und Starkregen möglich. Die Temperaturen heute liegen zwischen 19 und 24 Grad. Zum Wochenende soll es dann wieder sonniger und wärmer werden. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr übrigens jederzeit in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend seht ihr hier: