Baden-Württemberg will eine Rekordsumme von zwei Milliarden Euro in neue Regionalverkehrszüge investieren. Das hängt mit dem künftigen Stuttgarter Tiefbahnhof zusammen.

Es ist eine gewaltige Anschaffung: Das Land Baden-Württemberg kauft 130 neue Doppelstockzüge für mehr als zwei Milliarden Euro - inklusive eines Wartungsvertrags. Die Züge sind für den Regionalverkehr auf den Stuttgarter Netzen bestimmt, also für Verbindungen, die durch den künftigen Tiefbahnhof in Stuttgart führen. Er wird im Rahmen des Großprojekts Stuttgart 21 (S21) gebaut. Dort sollen in der Regel zwei Züge hintereinander auf einem Gleis halten, sodass mit kürzeren Zügen geplant werden muss. Damit trotzdem Platz für mehr Fahrgäste ist, sollen Doppelstöcker zum Einsatz kommen. Stuttgart 21 mit dem neuen Tiefbahnhof soll voraussichtlich 2025 in Betrieb gehen.

Auslieferung beginnt in drei Jahren

Die neuen Züge werden unter anderem mit WLAN, Klimaanlagen und Fahrradplätzen ausgestattet sein. In ungefähr drei Jahren sollen die ersten Züge ausgeliefert werden. Sie gehören dann einer landeseigenen Gesellschaft und werden an die Bahnunternehmen vermietet. Bezahlt werden sie aus Bundeszuschüssen. Die noch recht neuen Regionalzüge, die jetzt auf den Stuttgarter Netzen unterwegs sind, sollen in Zukunft in anderen Landesteilen zum Einsatz kommen.

Einzelheiten wird Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) am Montagmittag in Stuttgart vorstellen.