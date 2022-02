Nachtangelverbot außer Kraft

Das Verbot, nachts zu angeln, ist in Baden-Württemberg weitgehend aufgehoben. Um das Nachtangelverbot war jahrelang gestritten worden. Um das Nachtangelverbot war jahrelang gestritten worden, auch der Landtag hatte sich mehrfach damit befasst. Unter anderem hatten sich Fischereiverbände, FDP und AfD für ein Ende des Verbots stark gemacht. Schließlich hatte das Verwaltungsgericht Stuttgart das generelle Nachtangelverbot für unzulässig erklärt. Baden-Württembergs Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) erklärte, am Bodensee und am Kraftwerk Rheinau bleibe das Angeln in der Nacht allerdings verboten. Darüber gebe es internationale Vereinbarungen mit den Nachbarländern. Außerdem behalte sich die Landesregierung vor, das Nachtangeln in einzelnen anderen Gewässern zu verbieten, um damit gefährdete Fischbestände zu schützen.