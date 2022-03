Beziehung zu Frankreich: Kretschmann reist nach Straßburg und will Kooperation stärken

Ministerpräsident Kretschmann will die Zusammenarbeit mit Frankreich stärken. Sein Besuch fällt mitten in den französischen Wahlkampf - in dem es auch um Atomkraft geht.

Baden-Württembergs Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) bricht am Donnerstagmorgen zu seiner ersten Auslandsreise in diesem Jahr auf - er nimmt den Schnellzug TGV nach Straßburg. In den zwei Tagen seiner Reise will Kretschmann die Zusammenarbeit in der Grenzregion am Oberrhein in Zeiten der Corona-Pandemie und des russischen Angriffskriegs in der Ukraine weiter stärken.

Kretschmann wird unter anderem begleitet von Innenminister Thomas Strobl (CDU), Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Güne) sowie Justiz- und Migrationsministerin Marion Gentges (CDU).

Ziel von Kretschmanns Reise: Beziehungen zwischen BW und Frankreich stärken - vor allem in Krisen-Zeiten

Atomkraft als wichtiges Thema

Kretschmanns Reise fällt mitten in den Endspurt des französischen Präsidentschaftswahlkampfs. Am 10. April ist die erste Runde, Favorit ist Amtsinhaber Emmanuel Macron, seine härteste Konkurrentin mal wieder Rechtsaußen Marine Le Pen. Im Wahlkampf spielt auch die Atomkraft eine Rolle. Macron will die Kernenergie massiv ausbauen - unter anderem auch, um angesichts des Kriegs in der Ukraine die Unabhängigkeit Frankreichs in der Energieversorgung zu sichern.

Dagegen will Baden-Württemberg trotz steigender Energiepreise an der Abschaltung des letzten Meilers im Land, Neckarwestheim II (Kreis Heilbronn), festhalten. Was Kretschmann freuen dürfte: Macron kündigte auch einen Ausbau der erneuerbaren Energien an. Diese seien inzwischen rentabel, wettbewerbsfähig und schneller verfügbar als neue Atommeiler. Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen solle bis 2030 verdoppelt und bis 2050 weiter gesteigert werden.

BW will am Plan um die Stilllegung und den Rückbau von Block II im Kernkraftwerk Neckarwestheim festhalten (Archivbild).

Aber: Frankreich ist der nach den USA zweitgrößter Atomstromproduzent der Welt. Aktuell verfügt das Land über 56 Kraftwerke. Froh dürfte die baden-württembergische Seite sein, dass der pannenanfällige Meiler in Fessenheim Mitte 2020 stillgelegt wurde. Denn: Macron hat auch angekündigt, die Laufzeit aller bestehenden Kraftwerke zu verlängern, wenn die Sicherheit es erlaube. Kretschmann will bei der zweiten Grenzraumkonferenz der Partner am Freitag auch den Zukunftsprozess Fessenheim ansprechen. Baden-Württemberg strebt an, mit dafür zu sorgen, dass das Gebiet am Oberrhein eine "europäische Leitregion für zukunftsweisende Technologien und Energiewirtschaft" wird.

Kretschmanns neunter Besuch in Frankreich

Kaum ein Land hat Kretschmann so oft in seiner Amtszeit besucht wie Frankreich: Es ist die neunte Reise seit 2011. Der Grünen-Politiker will diesmal unter anderem das gemeinsame Zoll- und Polizeizentrum in Kehl und die Universität Straßburg, die zu einem länderübergreifenden Hochschulverbund gehört, besuchen. Außerdem ist ein Treffen mit dem Präsidenten der ostfranzösischen Region Grand Est, Jean Rottner, geplant.