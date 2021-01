Trotz Corona-Lockdowns waren vergangene Woche zahlreiche Ausflugsziele und Wintersportgebiete in Baden-Württemberg überfüllt. Auch dieses Wochenende werde verstärkt kontrolliert.

Die Gemeinden und die Polizei in den Schneeregionen in Baden-Württemberg bereiten sich auch am Samstag auf einen weiteren Ansturm von Tagesausflüglern vor. Vor allem auf der Schwäbischen Alb und im Schwarzwald sollen verstärkte Kontrollen und Straßensperrungen ein dichtes Gedränge verhindern.

Die gemeinsam mit Landkreisen und Kommunen beschlossenen Einsatzmaßnahmen in den stark frequentierten Höhengebieten des Nordschwarzwalds werden auch an diesem Wochenende konsequent umgesetzt, teilte die Offenburger Polizei mit. Sobald die Parkkapazitäten erschöpft seien und die Gefahr drohe, dass Rettungswege und Durchgangsstraßen durch Falschparker blockiert würden, werde man die Zufahrtsstraßen zur Schwarzwaldhochstraße sperren. Am Dreikönigstag war das bereits gegen 11 Uhr der Fall. Auch in stark frequentierten Gemeinden wie Dobel, Schömberg oder Bad Wildbad wird die Lage beobachtet und bei Bedarf werden Zufahrtsstraßen gesperrt.

Kretschmann kündigte verschärfte Maßnahmen an

"Die Menschen müssen wissen, dass wir sie wieder nach Hause schicken, wenn es im Schwarzwald oder auf der Schwäbischen Alb zu voll wird", hatte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zuvor gesagt. Er hatte sich am Freitag im Landtag verärgert darüber gezeigt, dass es trotz des Lockdowns am vergangenen Wochenende einen Ansturm auf die Schneeregionen in Baden-Württemberg gegeben hatte. "Das geht aber nicht", sagte der Grünen-Politiker und kündigte verschärfte Maßnahmen an.

Parkplatzsperren und Straßenkontrollen

Kretschmann hatte angekündigt, vor allem die Landkreise in die Pflicht nehmen zu wollen. "Wir werden die örtlichen Behörden anhalten, solchen Ansammlungen und Verstößen gegen das Abstandsgebot unverzüglich vor Ort entgegenzuwirken und sie mit entsprechenden Maßnahmen, wie etwa Parkplatzsperrungen oder Straßenkontrollen an touristischen Ausflugszielen, zu verhindern." Er habe mit Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) und Innenminister Thomas Strobl (CDU) verabredet, dass diese mit den Kommunen die Maßnahmen vorbereiten. Ziel sei es, Ansteckungen aufgrund von Massenansammlungen zu verhindern.

Tourismusminister: Fahren Sie nicht in Ausflugs-Hotspots

Auch Tourismusminister Guido Wolf (CDU) und die Polizei hatten eindringlich vor Ausflügen zu beliebten touristischen Zielen am Wochenende gewarnt, "auch wenn Schnee und Winterwetter locken".

"Derzeit kann und darf es nicht sein, dass tausende Menschen denselben Berg oder Hang bevölkern." Guido Wolf (CDU), Tourismusminister BW

Am Stocksberg in Beilstein (Kreis Heilbronn) sperrte die Polizei inoffizielle Parkplätze (Archivbild) SWR

Schwarzwaldgemeinden gehen unterschiedlich vor

Manch einem geht all das nicht weit genug. Reinhard Schmälzle (CDU), Bürgermeister der Schwarzwaldgemeinde Seebach (Ortenaukreis), forderte ein Verbot von Ausflügen fernab des eigenen Wohnorts. "Wir haben lange genug appelliert", sagte er. Die Ausflügler seien offenbar wie Kinder, die es zu erziehen gelte.

Eine ganz andere Strategie fährt man in St. Blasien (Kreis Waldshut). Hier habe man mehr Parkmöglichkeiten geschaffen, mehr Loipen gespurt und Rodelhänge eigens präpariert, sagte Bürgermeister Adrian Probst (CDU). Ziel sei es, mehr Platz für Besucher zu schaffen, damit es kein Gedränge gebe. Bislang klappe das gut.