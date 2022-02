BW lockert Regeln für Corona-Quarantäne in kritischer Infrastruktur

Beschäftigte der kritischen Infrastruktur sollen nicht mehr in Quarantäne müssen, wenn sie Kontaktperson von Corona-Infizierten sind. Die Regel soll kommende Woche greifen.

Das Land Baden-Württemberg will die Quarantäne-Regeln für Beschäftigte in der kritischen Infrastruktur lockern. Zur kritischen Infrastruktur zählen das Gesundheitswesen, Versorgungseinrichtungen und die Sicherheitsbehörden. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen in Stuttgart erfuhr, sollen Menschen auf Schlüsselpositionen zurückgeholt werden können, auch wenn sie als enge Kontaktpersonen oder Haushaltsangehörige von Corona-Infizierten eigentlich in Quarantäne bleiben müssten. Sie selbst dürfen aber nicht infiziert sein.

Personalausfall wegen Omikron

Absondern müssen sich im Fall eines Corona-Falls im engeren Umfeld aber schon jetzt nur ungeimpfte Beschäftigte oder solche, deren zweite Impfung schon länger als drei Monate her ist. Die Änderung der Corona-Verordnung Absonderung soll an diesem Freitag verkündet werden und am Montag in Kraft treten. Hintergrund für die Maßnahme ist die Sorge, dass etwa Krankenhäuser, Pflegeheime oder Strom- oder Wasserversorger wegen der schnellen Ausbreitung der Omikron-Virusvariante in personelle Engpässe kommen könnten.

Weitere Corona-Lockerungen in Aussicht

Auch in anderen Bereichen könnte es bald zu Lockerungen kommen. Das Sozialministerium von Baden-Württemberg hat eine Anhörung zu möglichen weiteren Öffnungsschritten auf Montag vorgezogen. Wenn die Kapazitäten auf den Krankenhausstationen ausreichend sind, soll das bestehende Stufensystem verstärkt an die Omikron-Virusvariante angepasst werden. Durch die Verschiebung der Schalte mit Epidemiologen und Klinik-Vertretern könnten die Ergebnisse der Anhörung bereits bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch (16.2.) eine Rolle spielen.