Bundesweit weniger Corona-Maßnahmen: Baden-Württemberg setzt neue Regeln bereits um

Bundesweit werden ab heute die Corona-Regeln weiter gelockert. In Baden-Württemberg ändert sich aber erst einmal nichts.

Viele Bundesländer lockern ab Freitag weiter ihre Corona-Regeln. Sie setzen damit den zweiten Öffnungsschritt eines dreistufigen Lockerungsplans um, den Bund und Länder Mitte Februar beschlossen hatten.

In der Gastronomie und Hotellerie gilt demnach nun die 3G-Regel, nach der auch Ungeimpfte mit negativem Test zum Beispiel im Restaurant essen dürfen. Auch die lange geschlossenen Clubs und Diskotheken dürfen wieder öffnen, dort gilt die 2G-Plus-Regel. Es sind also nur Genesene und Geimpfte mit Test oder mit dritter Impfung zugelassen.

Baden-Württemberg hat bereits gelockert

Baden-Württemberg war allerdings bereits vorgeprescht und hatte die zweite Stufe des Lockerungsplans bereits vergangene Woche umgesetzt. Es bleibt also vorerst bei der seit 23. Februar gültigen Corona-Verordnung.

So sind etwa bei öffentlichen Veranstaltungen in geschlossenen Räumen weiterhin 60 Prozent Auslastung und maximal 6.000 Besucherinnen und Besucher möglich. Im Freien gilt eine Auslastung von 75 Prozent der Kapazität und bis zu 25.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

In vielen Bereichen In Baden-Württemberg gilt 3G-Regelung

Bei Veranstaltungen und in den meisten anderen Bereichen des öffentlichen Lebens gilt die 3G-Regelung: Geimpft, Genesen oder Getestet. Etwa in Museen und Bibliotheken, in der Gastronomie und in Hotels oder in Freizeiteinrichtungen.

Was bedeuten 2G, 2G-Plus und 3G? Bei den Corona-Maßnahmen spielen die Zugangsbeschränkungen 2G, 2G-Plus und 3G eine große Rolle. Die Bedeutung im Einzelnen: 2G meint geimpft oder genesen. Als geimpft gelten Personen, bei denen die abschließende Impfung mindestens zwei Wochen zurückliegt. Als genesen gelten Personen, bei denen die Corona-Infektion mit einem PCR-Test festgestellt wurde. Dieses Testergebnis muss mindestens 28 Tage alt sein und darf aber nicht länger als drei Monate zurückliegen. 2G-Plus: Wie 2G - das Plus bedeutet, dass geimpfte, geboosterte und/oder genesene Personen zusätzlich getestet sind. Als Test wird das negative Ergebnis eines Corona-Schnelltests verlangt, das höchstens 24 Stunden alt sein darf. Alternativ kann auch ein negativer PCR-Test vorgelegt werden, der nicht älter als 48 Stunden ist. Es gibt keine Ausnahmen mehr für geboosterte, vollständig geimpfte und genesene Personen. 3G bedeutet vollständig geimpft, genesen oder getestet. Als Test ist ein negativer Antigen-Schnelltest erforderlich, der nicht älter als 24 Stunden sein darf.

Maskenpflicht bleibt weiterhin bestehen

In der Regel müssen überall medizinische oder FFP2-Masken getragen werden. In der Schule gilt in Baden-Württemberg nach den Faschingsferien weiterhin Maskenpflicht, auch im Unterricht. Das Kultusministerium begründet das damit, dass es nach den Ferien ein erhöhtes Infektionsgeschehen geben könnte, wenn viele Kinder beispielsweise vom Skifahren aus den Faschings-Ferien zurückkämen. Deshalb wolle man vorsichtig sein und die Maskenpflicht beibehalten.

Ab dem 20. März könnten dann auch in Baden-Württemberg weitere Corona-Regeln wegfallen. Dann läuft das jetzt geltende Infektionsschutzgesetz aus. Nach dem Beschluss von Bund und Ländern sollen dann alle tiefgreifenden Corona-Maßnahmen wegfallen, wenn es die Lage in den Krankenhäusern zulässt.