Fast die Hälfte der Lehrkräfte in BW will von der Gemeinschaftsschule an eine andere Schule wechseln. Für die FDP ein Indiz, dass das Konzept so nicht funktioniert.

Sendung am Mo. , 21.8.2023 16:00 Uhr, SWR1 Baden-Württemberg, SWR1 Baden-Württemberg