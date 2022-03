BW-Landwirtschaftsminister Hauk: Mehr Ackerflächen für Nahrungsmittelanbau nutzen

Mehr Ackerflächen für die Produktion von Nahrungsmitteln nutzen anstatt für die Erzeugung von Ökostrom - das fordert BW-Landwirtschaftsminister Hauk als Folge des Ukraine-Krieges.

Essen statt Energie - das ist die Formel, die der baden-württembergische Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) offenbar als Folge aus dem Krieg in der Ukraine aufstellt. In einem Interview mit den "Stuttgarter Nachrichten" (Montagsausgabe) forderte Hauk, dass das Land die Nutzung von Agrarflächen für die Erzeugung von Ökostrom verringert und stattdessen diese verstärkt zur Produktion von Nahrungsmitteln verwendet. Durch den Krieg habe die Ernährungssicherung eine ganz neue Bedeutung erlangt, so die Begründung von Hauk.

Hauk: Gefüllte Lebensmittelregale sind keine Selbstverständlichkeit

In dem Interview sagte der Minister, gut gefüllte Lebensmittelregale seien keine Selbstverständlichkeit. Das zeige sich in der jetzigen Situation. "Um die Ernährungssicherheit zu gewährleisten und den Anstieg der Lebensmittelpreise zu mildern, sollten wir den Einsatz von Ackerflächen für die Energieerzeugung deutlich reduzieren."

Der Minister nahm auch die Bundesregierung und seine Amtskollegen in den Bundesländern in die Pflicht. Die europäische gemeinsame Agrarpolitik müsse in Deutschland so umgesetzt werden, "dass einerseits die Ernährungs- und Umweltziele erreicht und gleichzeitig die landwirtschaftlichen Betriebe unterstützt werden", sagte Hauk den Angaben zufolge weiter.

BW: Regale durch Hamsterkäufe leer

In den vergangenen Tagen waren in vielen Supermärkten in Baden-Württemberg einige Regale leer. Vor allem Speiseöle und Mehl waren gefragt. Hauk hatte am Donnerstag erklärt, dass die Versorgung mit Lebensmitteln in Baden-Württemberg gesichert sei. "Lücken in Supermärkten sind aktuell auf die angespannte Situation im Logistik- und Transportsektor zurückzuführen", hatte der Minister gesagt. "Das Bild teils leerer Regale verstärkt diese Unsicherheit und treibt Hamsterkäufe in die Höhe." Diese seien jedoch in keinem Fall nötig. Lediglich bei einzelnen Produkten könne es zu Lieferverzögerungen kommen.

Ukraine-Krieg könnte zu Rückgang der Lebensmittelexporte führen

Experten befürchten, dass der Krieg zu einem starken Rückgang der Lebensmittelexporte aus der Ukraine und aus Russland führen wird. Beide Länder stehen zusammen für rund ein Drittel der Weizenproduktion für den Weltmarkt.