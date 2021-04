per Mail teilen

Das endgültige amtliche Endergebnis der baden-württembergischen Landtagswahl 2021 vom 14. März ist jetzt durch die Landeswahlleitung bekanntgegeben worden. Die am Donnerstag in Stuttgart veröffentlichten Zahlen für die Parteien bestätigen das vorläufige Ergebnis. Demnach erhielten die Grünen bei der Wahl 32,6 Prozent. Die CDU kam auf 24,1, die SPD auf 11, die AfD auf 9,7 und die FDP auf 10,5 Prozent. Die Linke verpasste mit 3,6 Prozent den Einzug in den Landtag. Die Wahlbeteiligung lag bei 63,8 Prozent. Das sind fast sieben Prozent weniger als bei der Landtagswahl 2016. Damals hatten 70,4 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben.