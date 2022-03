Landtag lehnt landesweite Hotspot-Regelung für Baden-Württemberg ab

per Mail teilen

Baden-Württemberg wird nicht zum landesweiten Corona-Hotspot, das hat der Landtag von Baden-Württemberg beschlossen. Ein entsprechender Antrag der SPD wurde am Mittwoch abgelehnt.

Um angesichts hoher Corona-Infektionszahlen Maßnahmen wie die Maskenpflicht und 3G-Zugangsregeln auch im April aufrecht erhalten zu können, hatte die SPD beantragt, das ganze Land zum "Hotspot" zu erklären. Doch eine große Mehrheit aus Grünen, CDU, FDP und AfD lehnte dies am Mittwoch im Landtag ab.

SPD-Fraktionschef Andreas Stoch hat sich im Landtag von Baden-Württemberg für eine Corona-Hotspot-Regelung ausgesprochen. Ohne Erfolg. Der SPD-Antrag wurde abgelehnt. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Bernd Weißbrod

Grüne kritisieren Bundesgesetz, stimmen aber gegen Hotspot-Antrag

Die Regierungskoalition hält - wie die SPD auch - das Ende der Schutzmaßnahmen nach dem 2. April für einen Fehler. Jedoch sehen Grüne und CDU durch das neue Infektionsschutzgesetz der Ampel-Bundesregierung keine rechtliche Grundlage mehr für eine landesweite Verlängerung der Maskenpflicht und Zugangsbeschränkungen.

"Wenn wir wollen, können wir handeln."

SPD-Fraktionschef Andreas Stoch hielt Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hingegen vor, die gesetzlichen Möglichkeiten nicht auszuschöpfen. Die Kliniken seien am Anschlag, es sei auch wegen vieler Ansteckungen beim Personal kein Normalbetrieb möglich. "Unserem Gesundheitssystem droht also die Überlastung." Das sei die Voraussetzung im Bundesgesetz, um zu handeln. Das Land könnte zum Hotspot erklärt werden, um nicht alle Maßnahmen fallen lassen zu müssen, so Stoch weiter.

FDP steht hinter Aufhebung der Corona-Schutzmaßnahmen

Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz warf der SPD Populismus vor. Wenn es den Sozialdemokraten um die Sache gehen würde, hätten sie auf Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) eingewirkt. Schwarz kritisierte das Bundesgesetz als für die Länder fast nicht umsetzbar. "Die Hotspot-Regelung ist nicht mal das Papier wert, auf dem sie steht." Deswegen wollen die Grünen nach eigenen Angaben das Pandemiegeschehen weiter engmaschig beobachten. Außerdem behalte man sich vor, mit der grünen Bundestagsfraktion in der Sache nochmal aktiv zu werden.

Die FDP verteidigte das Auslaufen der Schutzmaßnahmen. Fraktionsvize Jochen Haußmann forderte mehr "German Mut" statt "German Angst".