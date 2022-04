Schutz vor Verkehrslärm: Landesregierung fordert mehr Tempo 30 in Städten

Am internationalen "Tag gegen den Lärm" (27. April) forderte das baden-württembergische Verkehrsministerium den Bund zur Änderung der Rechtslage auf, um Tempo 30 in Städten "leichter und auch flächendeckend anordnen zu können". Geschwindigkeitsbegrenzungen wie Tempo 30 seien eine effektive Möglichkeit, die Lärmbelastung und die Anzahl der Lärmspitzen zu verringern. Allerdings seien die Hürden für deren Anordnung aus Lärmschutzgründen sehr hoch. "Die Kommunen brauchen mehr Spielräume, um ihre Bürgerinnen und Bürger effektiv vor Lärm schützen zu können", sagte Staatssekretärin Elke Zimmer (Grüne). Martin Bachhofer, Landesgeschäftsführer vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) in Baden-Württemberg ergänzte: "Das beste Mittel gegen den gesundheitsschädlichen Lärm sind weniger Autos auf den Straßen und ein langsamerer Verkehr." Somit könnten Lärm- und Schadstoffbelastungen für die dort lebenden Menschen sowie die Unfallgefahren verringert werden. Öffentliche Räume gewännen an Lebensqualität - das sei eine wichtige Voraussetzung für die notwendige Mobilitätswende.