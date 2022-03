Nach Abfuhr vom Bund: Grün-Schwarz entscheidet über Pandemie-Politik in BW

Die Landesregierung will über die weitere Pandemie-Politik entscheiden. Am Sonntag fallen Masken und Zugangsbeschränkungen. Einzig mit der umstrittenen Hotspot-Regel könnte Baden-Württemberg gegensteuern.

Die Regierung aus Grünen und CDU in Baden-Württemberg entscheidet am Dienstag über das weitere Corona-Management. Allerdings sieht das Land kaum noch Möglichkeiten einzugreifen, weil der Bund per Gesetz dafür gesorgt hat, dass nach einer Übergangsfrist ab kommenden Sonntag nahezu alle Schutzmaßnahmen wegfallen. Übrig bleibt die sogenannte Hotspot-Regel, womit der Landtag regional eine besonders kritische Corona-Lage feststellen und schärfere Maßnahmen verhängen kann. Doch die Spitzen von Grünen und CDU halten diese Regel im Gegensatz zu Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) für rechtlich nicht umsetzbar.

Entscheidung soll am Dienstag fallen

Am Dienstagmorgen beraten zunächst die Spitzen von Grünen und CDU im Koalitionsausschuss über das weitere Vorgehen, dann soll das Kabinett entscheiden. Wie der SWR aus Regierungskreisen erfahren hat, geht die Tendenz dahin, vorerst keine Hotspot-Regelung in Baden-Württemberg zu erlassen. Auch aus Sorge, dass die Maßnahmen später von den Gerichten wieder kassiert werden könnten. Es gilt daher als sicher, dass die Auflagen von Sonntag an zunächst wegfallen werden. Denn trotz der hohen Zahl an Neuansteckungen sind die Krankenhäuser in Baden-Württemberg noch relativ weit von der Belastungsgrenze entfernt, was die Kapazitäten angeht.

Bundesländer waren in Gesundheitsministerkonferenz abgeblitzt

Der Antrag von Baden-Württemberg und vier weiteren Bundesländern auf Verlängerung der Übergangsfrist mit schärferen Corona-Regelungen war in einer Sondersitzung der Gesundheitsministerkonferenz am Montag abgelehnt worden. Bundesgesundheitsminister Lauterbach sprach von einer "konfliktbeladenen Situation". Allerdings gebe es für weitere Verhandlungen keine rechtliche Grundlage, weil eine nationale Überforderung der Gesundheitsversorgung aktuell nicht zu befürchten sei, so Lauterbach. Beispielsweise könne eine nationale Maskenpflicht nicht mehr per Infektionsschutzgesetz verhängt werden, weil laut Corona-Expertenrat keine nationale Überforderung des Gesundheitswesens mehr zu erwarten sei. Er forderte die Länder stattdessen auf, nach dem 2. April die Hotspot-Regelung zu nutzen. Das sei bereits vorbeugend möglich, wenn eine Überlastung des Gesundheitswesens drohe und nicht erst, wenn die Überlastung bereits festgestellt werden kann, so Lauterbach.