Landessozialgericht entscheidet über Freie Mitarbeiter in Gesundheitsberufen

Das baden-württembergische Landessozialgericht hat über den Beschäftigungsstatus "Freier Mitarbeiter" in einer Physiotherapiepraxis entschieden. Wenn sie in die Praxisorganisation eingegliedert seien und kein eigenes Unternehmerrisiko trügen, müssten Betroffene als "abhängig beschäftigt" und nicht als selbstständig betrachtet werden. Dies hat Auswirkungen auf die Sozialversicherungspflicht. Das Urteil könne auch für andere Heilberufe wie Logopädinnen und Logopäden, Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten oder Masseurinnen und Masseure Bedeutung haben, teilte das Gericht am Montag mit. Der vierte Senat des baden-württembergischen Landessozialgerichts hob ein anderslautendes Urteil des Sozialgerichts Mannheim auf. Der verhandelte Fall betraf einen Physiotherapeuten, der neben der Arbeit in einer eigenen Praxis auch als Freier Mitarbeiter in einer physiotherapeutischen Gemeinschaftspraxis tätig wurde. Das Urteil des Landessozialgerichts ist inzwischen vor dem Bundessozialgericht mit Nichtzulassungsbeschwerde angefochten.