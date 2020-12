Vergangene Woche schien es schon sicher, dass die Weihnachtsferien im Land wegen Corona verpflichtend verlängert werden. Doch die Regierung kann sich nicht einigen - und kippt die angekündigte Regelung wieder.

Die Weihnachtsferien werden in Baden-Württemberg in diesem Jahr doch nicht verlängert. Das hat ein Regierungssprecher dem SWR am Dienstag bestätigt. Offenbar ist es der Landesregierung nicht gelungen, sich auf eine entsprechende Regelung zu einigen. Stattdessen sollen die Ferien wie ursprünglich geplant am 23. Dezemberg beginnen.

Schüler der Klassenstufen eins bis sieben sollen am 21. und 22. Dezember in die Schule kommen können. Es besteht aber - wie bisher schon - keine Präsenzpflicht. Für Schüler ab der Klassenstufe acht soll es an den beiden Tagen Fernunterricht geben. Schulen, die an den letzten beiden Schultagen vor Weihnachten bewegliche Ferientage einsetzen, seien von der Regelung nicht betroffen.

Kretschmann für Verlängerung, Eisenmann dagegen

Bund und Länder hatten sich in der vergangenen Woche eigentlich darauf geeinigt, dass die Weihnachtsferien bereits am 19. Dezember beginnen. Auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte das befürwortet, damit Familien vor den Feiertagen in eine Art Quarantäne gehen können. Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) hatte die Ferienverlängerung kritisch gesehen und darauf verwiesen, dass sie für viele Familien Betreuungsprobleme mit sich bringen würde.