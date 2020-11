Das Land Baden-Württemberg will mit der Zementindustrie und dem Flughafen Stuttgart die Herstellung von erneuerbaren Kraftstoffen aus den CO2-Emissionen von Zementwerken erproben. Vier europäische Zementhersteller haben sich dafür zusammengeschlossen. In Heidenheim-Mergelstetten soll 2022 eine Pilotanlage gebaut werden und 2023 in Betrieb gehen. Bei der Herstellung von Zement fallen große Mengen des klimaschädlichen CO2 an. Neue Techniken ermöglichen es, Zement-Abgase mit erneuerbarem Strom und Wasserstoff zu erneuerbaren Kraftstoffen wie synthetischem Kerosin zu verarbeiten. Der Flughafen Stuttgart will das Kerosin dann abnehmen.