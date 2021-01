Anfang des Jahres tagt das Kabinett rund um Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) traditionell in Brüssel. Der Grünen-Politiker hat die Gelegenheit genutzt, Partei für EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen zu ergreifen.

Die ehemalige Verteidigungsministerin und jetzige EU-Kommissionspräsidentin hat für ihre Klimapläne Rückendeckung aus Baden-Württemberg erhalten. Die Vorschläge für einen Green Deal, also den geplanten umweltgerechten Umbau der Wirtschaft, gingen in die richtige Richtung, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag nach einer Sitzung des Landeskabinetts in Brüssel. Vor allem, weil der Green Deal als Innovations- und Investitionsprogramm angelegt sei.

Klimawandel die entscheidende Aufgabe dieser Generation

Gerade Hochtechnologieländer müssten zeigen, dass die Wirtschaftsentwicklung und der Naturverbrauch entkoppelt werden könnten. Die neuen Klimaziele der EU-Kommission hält der Regierungschef für ambitioniert, den Kampf gegen den Klimawandel bezeichnete Kretschmann als die entscheidende Aufgabe dieser Generation.

Starkes #Europa, starkes #BadenWürttemberg. Beim Neujahrsempfang in der baden-württembergischen Landesvertretung in #Brüssel, hat sich Ministerpräsident #Kretschmann mit der EZB Präsidentin Christine Lagarde getroffen. https://t.co/E5fpT9Yajf Landesregierung BW, Twitter, 20.1.2020, 21:35 Uhr

Besorgt zeigt sich Kretschmann über drohende Kürzungen bei Forschung und Digitalisierung im nächsten EU-Haushalt. Gerade für diese Zukunftsbereiche brauche die Europäische Union die erforderlichen Mittel. Er erhofft sich eine Stärkung baden-württembergischer Standorte und nannte das "Cyber Valley" als Beispiel. Dies sei ein Hotspot in Sachen künstlicher Intelligenz. "Wir stecken auch viel Geld in die Weiterentwicklung rein. Aber es wird eben notwendig sein, dass man solche Hotspots ausbaut und daraus einen europäischen Verbund macht", sagte er mit Blick auf die internationale Konkurrenz.