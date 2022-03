Land investiert Milliarden-Betrag in Breitbandausbau

Das Land Baden-Württemberg will die Digitalisierung mit hohen Investitionen in den Breitbandausbau vorantreiben. Wie das baden-württembergische Innenministerium mitteilte, sind in den vergangenen fünf Jahren 2.630 kommunale Ausbauprojekte für Breitband unterstützt worden. Dafür investierte das Land mehr als 1,16 Milliarden Euro Landesgeld. Hinzu kommen 1,5 Milliarden Euro vom Bund. Besonders in den letzten Monaten sei in den Breitbandausbau investiert worden, so das Innenministerium. Seit der Landtagswahl im Frühjahr seien bereits 339 Förderanträge mit einem Volumen von 400 Millionen Euro bewilligt worden. Mit der Investitionsoffensive will die Landesregierung einem Ziel im Koalitionsvertrag von Grünen und CDU nachkommen, welches bis 2025 einen flächendeckenden Ausbau mit leistungsstarken Gigabit-Netzen in Baden-Württemberg vorsieht.