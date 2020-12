Baden-Württemberg hat seine Investitionen in landeseigene Bauprojekte vergangenes Jahr zum fünften Mal in Folge gesteigert. 2019 wurden knapp 957 Millionen Euro ausgegeben - so viel wie nie zuvor.

Das ging aus dem am Montag in Stuttgart vorgestellten Geschäftsbericht der Staatlichen Vermögens- und Hochbauverwaltung hervor. Das meiste Geld sei in die Sanierung von Landesgebäuden und energetische Verbesserungen geflossen. 302 Millionen Euro seien zusätzlich in Projekte des Bundes investiert worden.

Selbst in der Corona-Krise wurde mehr investiert als zuvor

Damit hat das Land selbst in der Krise mehr Geld in Erhalt und Neubau von landeseigenen Gebäuden investiert als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Da keine Baustellen stillgelegt werden mussten, konnte in der ersten Hälfte dieses Jahres eine halbe Milliarde Euro in Landesgebäuden verbaut werden - etwa neun Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Damit wird Baden-Württemberg wohl auch in diesem Jahr wieder insgesamt eine Milliarde Euro in Gebäude stecken, die dem Land gehören.

Es geht vor allem darum, bestehende Gebäude zu erhalten, zu sanieren oder umzubauen. Es wurde aber auch neu gebaut, zum Beispiel das Nationalparkzentrum am Ruhestein im Nordschwarzwald, das im Herbst fertig wird - ein "phänomenales Gebäude", sagte Staatssekretärin Gisela Splett von den Grünen.

Erweiterung der Württembergischen Landesbibliothek kurz vor Abschluss

Auch die Erweiterung der Württembergischen Landesbibliothek in Stuttgart steht kurz vor dem Abschluss. In Freiburg wird eine neue Kinderklinik gebaut. Neubauten gibt es auch an den Universitäten in Heidelberg und Ulm. Dort sind auch größere Projekte am Bundeswehrkrankenhaus geplant.

In der staatlichen Verwaltung kümmern sich mehr als 2.000 Beschäftigte um die Gebäude des Landes. Dennoch gibt es immer noch unbesetzte Stellen, gerade im Ingenieurwesen. Baden-Württemberg ist Eigentümer von rund 8.000 Gebäuden.