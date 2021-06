Die Corona-Lage in Deutschland entspannt sich weiter. Alle Bundesländer liegen unter einer Inzidenz von 25 - außer Baden-Württemberg.

Nachdem die Inzidenzen lange Zeit in den deutschen Bundesländern sehr unterschiedlich gewesen waren, haben sie sich in den vergangenen Wochen bundesweit angenähert. Inzwischen verzeichnen fast alle Bundesländer Inzidenzwerte unter 25 - nur in Baden-Württemberg ist die Inzidenz höher: Dort liegt der Wert bei 27 Ansteckungen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

Tendenz auch in Baden-Württemberg fallend

Allerdings geht auch hier die Tendenz nach unten und die 25 könnte bald ebenfalls unterboten werden. Am Montag hatte der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 28,1 gelegen, am Sonntag bei 29,4 und am Dienstag vergangener Woche deutlich höher bei 45,1.

35er-Marke für Lockerungen entscheidend

Wichtiger ist ohnehin die Schwelle von 35. Der regionale Wert ist für Lockerungen etwa bei Freibadbesuchen, in der Außengastronomie und bei Kulturveranstaltungen wichtig. Diese Karte zeigt die Werte in den einzelnen Kreisen und Städten Baden-Württembergs:

Risikofaktor Mutanten

Die gute deutschlandweite Entwicklung könnte an den wärmeren Temperaturen, dem wachsenden Immunschutz in der Bevölkerung vor allem durch Impfungen sowie an Schnelltests für Schule, Arbeit und Freizeit liegen.

Ein Risikofaktor bleiben Virus-Mutanten wie die zunächst in Indien aufgetretene Delta-Variante. Bislang ist hierzulande aber keine starke Zunahme zu sehen. Auch in Baden-Württemberg scheint die Situation im Griff zu sein: Laut Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) ist die Zahl der Delta-Fälle "noch nicht dreistellig".

Kretschmann zur Corona-Lage in BW

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) betrachtet die Corona-Lage im Land nicht ganz ohne Sorge. Die Situation sei zwar aktuell gut, aber "wir sind noch nicht über den Berg", warnte Kretschmann am Dienstag.