Nach Hitzewelle in BW: Schwere Gewitter, Hagel und Starkregen erwartet

Offiziell ist in den vergangenen Tagen in Baden-Württemberg kein Hitzerekord erreicht worden - gefühlt aber schon. Nun drohen Unwetter und die Temperaturen gehen etwas zurück.

Baden-Württemberg hatte in den vergangenen Tagen mit hohen Temperaturen zu kämpfen, Werte von an die 40 Grad wurden gemessen. Nun ist etwas "Abkühlung" zu erwarten. Am Freitag wird aus dem Nordwesten eine Kaltfront durchziehen, die böigen Wind mitbringt. Für Samstag sagt der Deutsche Wetterdienst mit 27 Grad deutlich kühlere Temperaturen voraus als in den Tagen zuvor.

DWD spricht Unwetterwarnung bis Freitagnacht aus

Der Deutsche Wetterdienst hat bis Freitagnacht, 1 Uhr, eine Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter ausgesprochen. Betroffen sind die Regierungsbezirke Karlsruhe, Stuttgart, Freiburg und Tübingen. Am Abend bis in die erste Nachthälfte hinein kann es schwere Gewitter mit Starkregen bis 40 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde, Hagel um die zwei Zentimeter und schwere Sturmböen bis 100 Kilometer pro Stunde geben. Es herrscht außerdem extreme Gefahr durch Blitzschlag. Mit örtlichen Überflutungen und erheblichen Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen.

Hitze macht Landwirtschaft zu schaffen

Die anhaltende Hitze erschwert in diesem Jahr auch die Ernte. So leiden zum Beispiel die Tabakbauern in Südbaden unter den hohen Temperaturen und der großen Trockenheit. "Die Bestände hatten sich gut entwickelt, aber jetzt trocknen uns die Pflanzen schon auf dem Feld weg", sagte der Vorsitzende des Landesverbands baden-württembergischer Tabakpflanzer, Jochen Adam aus Neuried (Ortenaukreis).

Felderbrand bei Karlsruhe

Hitze und große Trockenheit machen auch der Feuerwehr zu schaffen. In Ettlingen (Kreis Karlsruhe) brannte am Donnerstag ein Getreidefeld an der A5 ab. Die Feuerwehr war mehrere Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Das Feuer breitete sich auf eine Fläche von insgesamt 20 Hektar aus. Dabei setzten die Flammen auch eine Böschung an der A5 in Brand. Durch die Rauchentwicklung kam es auf der Autobahn immer wieder zu Sichteinschränkungen. Die angrenzende Bundesstraße B3 musste für die Löscharbeiten gesperrt werden. Zudem wurden Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Hitzefolgen für Rollstuhlfahrer

Nicht nur auf dem Land, auch in großen Städten haben die Menschen mit den Folgen der extremen Hitze in den vergangenen Tagen zu kämpfen. So stehen in Karlsruhe Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte vor Problemen, weil die Aufzüge zur U-Bahn teilweise stillstehen. Grund auch hier: Die Technik verkraftet die Hitze nicht. Einige Aufzüge müssen laut Verkehrsbetrieben aus Sicherheitsgründen abgeschaltet werden.

Kein Temperaturrekord in Baden-Württemberg geknackt

In Waghäusel (Kreis Karlsruhe) wurde am Donnerstagnachmittag mit 37,9 Grad der höchste Wert im Land gemessen. Werte um die 40 Grad waren aber beispielsweise 2015 in Bad Mergentheim und 2003 in Karlsruhe und Freiburg gemessen worden. Ein vom Deutschen Wetterdienst am 21. Juli zunächst gemeldeter vorläufiger Höchstwert von 40,3 Grad aus Bad Mergentheim hatte sich im Nachhinein nicht bestätigt.

Regenfälle reichen nicht aus

Wo genau es nun in Baden-Württemberg regnen wird, ist laut SWR-Wetterexperte Andreas Machalica nicht genau vorherzusagen. Die Region um Oberschwaben im Südosten Baden-Württembergs hat die größten Chancen auf Niederschlag. Ein großes Problem darüberhinaus: Der seltene Regen fällt oftmals zu heftig und fließt an der Oberfläche der Böden ab. Für die nächste Woche sagt der Wetterexperte im Interview mit SWR1-Moderatorin Petra Klein dann wieder völlige Trockenheit voraus:

Aktuelle Wetteraussichten für BW

Die Temperaturen vor Ort in Ihrer Region, gibt es hier in der Übersicht. Hier erfahren Sie auch, wo es am längsten heiß bleibt in Baden-Württemberg.