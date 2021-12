Der baden-württembergische Landtag will am Mittwoch den Haushalt für 2022 verabschieden. Es geht um 57 Milliarden Euro - unter anderem für Klimaschutz, Schulen und den Breitband-Ausbau.

Nach dreitägiger Haushaltsdebatte in der vergangenen Woche will der baden-württembergische Landtag am Mittwoch Ernst mit dem Etat für 2022 machen. Dabei steht die Plenarsitzung im Zeichen der Corona-Krise und der Bund-Länder-Beschlüsse von Dienstagabend.

57 Milliarden Euro für 2022

Es wird erwartet, dass Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) die Abgeordneten über die jüngsten Corona-Beschlüsse informiert und die weiteren Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Omikron-Variante erläutert. Anschließend soll der Haushalt für das kommende Jahr in Höhe von 57 Milliarden Euro beschlossen werden.

Opposition kritisiert Stellenzuwachs

Schwerpunkte sind Investitionen in Klimaschutz-Maßnahmen, Breitbandausbau sowie neue Stellen für Polizei, Justiz und den öffentlichen Gesundheitsdienst. Die Schulen sollen fast 400 neue Lehrer bekommen. Die SPD hatte der Landesregierung vorgeworfen, den Bildungsbereich zu vernachlässigen. FDP und AfD kritisieren den Stellenzuwachs im Regierungsapparat und die neue teure Werbekampagne "The Länd".

Vor der Haushaltsdebatte diskutieren die Abgeordneten über den Wissenschaftsstandort "Cyber Valley" in Tübingen, wo sich Forscher seit 2016 mit Künstlicher Intelligenz (KI) beschäftigen.

Vertreter für Bundespräsidentenwahl

Auch wählen die Fraktionen am Mittwoch ihre Wahlleute für die Wahl zum Bundespräsidenten in Berlin. Insgesamt schickt der Landtag von Baden-Württemberg dazu eine Delegation aus 94 Wahlleuten in die Hauptstadt. Sie werden gemeinsam mit den 736 Bundestagsabgeordneten und den Delegationen der anderen Landesparlamente am 13. Februar das neue Staatsoberhaupt küren.