Baden-Württemberger sind besonders jung, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Verglichen mit anderen deutschen Flächenländern hatte Baden-Württemberg im Jahr 2019 durchschnittlich sogar die jüngste Bevölkerung. Als Flächenländer werden Bundesländer bezeichnet, die anders als Berlin, Hamburg und Bremen keine Stadtstaaten sind. Der Altersschnitt lag den Angaben zufolge in Baden-Württemberg bei 43,6 und damit unter dem bundesweiten Durchschnitt von 44,5 Jahren. Am Ältesten waren die Menschen in Sachsen-Anhalt (47,9 Jahre). Seit 2016 stieg das Durchschnittsalter der Bevölkerung damit in allen Flächenländern beständig an, lediglich in den Stadtstaaten blieb der Altersdurchschnitt konstant. Die Bevölkerung in Mecklenburg-Vorpommern alterte dabei statistisch am schnellsten - von 2016 bis 2019 erhöhte sich das Durchschnittsalter von 46,7 auf 47,2 Jahre.