Die Grünen im Land wollen die Höhe des Kita-Beitrags vom Gehalt der Eltern abhängig machen. Das soll Familien mit geringem Einkommen entlasten. Die SPD hält den Beschluss für nicht glaubhaft.

Kita-Gebühren sollten sich am Einkommen der Eltern orientieren. Das fordern laut einem Bericht der "Schwäbischen Zeitung" (Samstag) die Grünen in Baden-Württemberg. Eine komplette Befreiung, wie es die SPD fordert, lehnt die Partei aber ab. Das geht aus einem Positionspapier hervor, das der Zeitung vorliegt. Einen entsprechenden Beschluss habe der Landesvorstand der Grünen am Freitagabend getroffen.

Unterschiedlich viel, kostenlos oder für alle gleich - was sollen Kita-Betreuung künftig kosten? (Symbolbild) picture-alliance / Reportdienste dpa Bildfunk Monika Skolimowska

"Wir wollen jedem Kind einen hochwertigen Kita-Platz anbieten und gleichzeitig gezielt Familien mit geringem Einkommen entlasten", sagte Grünen-Landeschefin Sandra Detzer. Man brauche jeden Cent, etwa für längere Öffnungszeiten, Sprachförderung oder die bessere Bezahlung des Personals. Außerdem müsse weiter Geld fließen, um mehr Kita-Plätze zu schaffen. "Darum lehnen wir die SPD-Forderung nach kompletter Gebührenfreiheit ab."

SPD sammelt Unterschriften für Befreiung

Die SPD sammelt seit Anfang Januar Unterschriften für ein entsprechendes Volksbegehren. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte bereits erklärt, Menschen mit kleinen Einkommen dürften nicht zu sehr belastet werden. Es sei allerdings zu teuer alle zu entlasten. Das gebe der Haushalt nicht her.

Für SPD-Landeschef Andreas Stoch ist der Beschluss weder inhaltlich konsequent noch politisch glaubwürdig. Die Grünen seien seit acht Jahren stärkste Regierungspartei und hätten das Thema der Gebührenentlastung "von vorne bis hinten" blockiert. Bei der Gebührenbefreiung gehe es um eine generelle Entlastung von Familien für breiteste Teile in der Gesellschaft. "Entscheidend ist doch, dass von der Gebührenbefreiung vor allem kleine und mittlere Einkommen profitieren, weil gerade diese von Kitagebühren belastet werden, selbst bei einer sozialen Staffelung."

Stoch betonte, Kitas seien Bildungseinrichtungen - und Bildung dürfe nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen. Im übrigen verzichteten viele Kommunen auch deshalb auf eine soziale Staffelung, weil dies einen höheren Verwaltungsaufwand bedeute und weil "eine gewisse stigmatisierende Wirkung" innerhalb der Elternschaft befürchtet werde.