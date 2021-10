Koalitionswunsch: Grünen-Vorsitzende Detzer widerspricht Kretschmann

Die Grünen in Baden-Württemberg setzen laut ihrer Vorsitzenden Sandra Detzer auf eine Ampelkoalition mit SPD und FDP im Bund. Der Deutschen Presse-Agentur sagte Detzer: "Aus unserer Sicht gibt es ganz klar drei Wahlsieger: Die SPD, uns Grüne und die FDP. Als Landesverband haben wir die klare Präferenz, dass diese drei Parteien eine Regierung bilden sollten." Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) gehört zum engeren Sondierungsteam der Grünen, das am Sonntag mit der SPD und kommende Woche mit der Union über eine Regierung verhandeln soll. Direkt nach der Wahl am Sonntag hatte er erklärt, auch der Koalitionsvertrag von Grünen und CDU in Baden-Württemberg könne eine Blaupause für den Bund sein.