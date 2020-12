Das baden-württembergische Gesundheitsministerium lehnt Fußballspiele mit Zuschauern in den Stadien weiterhin ab. Das hat das Ministerium im Vorfeld der Besprechung aller Gesundheitsminister der Länder mitgeteilt.

Eine Rückkehr zum Regelspielbetrieb könne man sich aus Gründen des Infektionsschutzes derzeit nicht vorstellen, so das Landesgesundheitsministerium auf SWR-Anfrage. Ein Sprecher verwies auf aktuell steigende Infektionszahlen und die Corona-Verordnung des Landes. Diese erlaube momentan Großveranstaltungen mit bis zu 500 Menschen. In vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens müsse man nach wie vor restriktive Vorgaben machen. Tausende Menschen in einem Stadion seien daher nicht darstellbar, hieß es aus dem Ministerium.

Gesundheitsminister beraten über DFL-Konzept

Am Montagnachmittag hatten die Gesundheitsminister der Länder über ein Konzept der Deutschen Fußball Liga (DFL) beraten. Dieses sieht vor, Fans unter Auflagen und mit Abstand wieder ins Stadion zu lassen. Bis Ende Oktober soll es demnach keine Stehplätze und keinen Alkohol im Stadion geben. Bis zum Jahresende will die DFL auf Gästefans verzichten und nur personalisierte Tickets ausgeben, um mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können.

Das DFL-Konzept hatte im Vorfeld viel Anerkennung bekommen. Zugleich gibt es angesichts steigender Corona-Infektionszahlen aber anhaltende Kritik und Zweifel aus Bund, Ländern und Wissenschaft. Und auch die Gesundheitsministerkonferenz hat das Konzept zwar grundsätzlich für gut befunden, aus Sicht der großen Mehrheit der Minister wäre eine Umsetzung aber aktuell ein falsches Signal.

Mehrheit gegen schnelle Zuschauer-Rückkehr

Die Vorsitzende der Konferenz, Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci, hatte in der "Berliner Morgenpost" vor den Beratungen bereits gesagt, die Idee, dass unter anderem alle Besucher nach Testungen wieder ins Stadion kommen könnten, werde von der Mehrheit der Minister kritisch gesehen. "Ganz besonders, weil vor und nach dem Spiel niemand große Menschenansammlungen und Alkoholkonsum ausschließen und kontrollieren kann".

Tausende Zuschauer in den Stadien - das passt nicht zum aktuellen Infektionsgeschehen. Jetzt heißt es, keine vermeidbaren Risiken einzugehen. Das Konzept der DFL ist in der Theorie gut. Entscheidend ist in der #Pandemie aber die Praxis im Alltag. Jens Spahn, Twitter, 10.8.2020, 17:11 Uhr

Das sieht auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ähnlich. "Tausende Zuschauer in den Stadien - das passt nicht zum aktuellen Infektionsgeschehen", teilte der CDU-Politiker bei Twitter mit: "Jetzt heißt es, keine vermeidbaren Risiken einzugehen. Das Konzept der DFL ist in der Theorie gut. Entscheidend ist in der Pandemie aber die Praxis im Alltag", so Spahn.