BW-Gesundheitsminister Lucha fordert Impfpflicht bei Beschäftigten in Pflegeheimen

Die Gesundheitsminister treffen sich am Donnerstag in Lindau. Schon vorher machte Baden-Württembergs Gesundheitsminister seinen Standpunkt deutlich: Eine Impfpflicht in Heimen müsse her.

Der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) hat sich für eine Impfpflicht in Alten- und Pflegeheimen ausgesprochen. "Nachdem wir lange auf Appelle und die Einsicht der Menschen gesetzt haben, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, eine Impfpflicht für Beschäftigte in sensiblen Bereichen wie dem Gesundheits- oder dem Erziehungs- und Bildungswesen zu fordern", sagte der Grünen-Minister am Donnerstag.

Es dürfe nicht dieselben Szenarien wie im vergangenen Jahr geben, als viele alte Menschen an einer Corona-Infektion gestorben seien, weil das Virus von außen in die Einrichtungen getragen worden sei.

Lucha: "Testen löst unser Problem nicht"

Eine tägliche Testpflicht in Pflegeheimen für Beschäftigte gebe es in Baden-Württemberg zwar bereits, sagte Lucha der Deutschen Presse-Agentur. "Trotzdem werden Infektionen in die Heime getragen. Testen löst unser Problem nicht. Wir müssen jetzt eine Schippe drauf legen", betonte der Grünen-Politiker.

Heimstiftung steht hinter Luchas Vorstoß

Zustimmung erhält Lucha von Bernhard Schneider, dem Hauptgeschäftsführer der Evangelischen Heimstiftung. Wer möglichst hohen Schutz für alte und kranke Menschen sowie andere vulnerable Gruppen wolle, müsse nun angesichts der vierten Welle über eine Impflicht für bestimmte Berufsgruppen entscheiden, so Schneider

Natürlich seien sich viele Pflegekräfte ihrer Verantwortung im Umgang mit älteren Menschen bewusst. Schneider teilte dem SWR mit, dass man lange überzeugt gewesen sei, auf niederschwellige Impfangebote und die richtige Beratung zu setzen. Er sei aber ziemlich sicher, "dass diejenigen Mitarbeitenden, die sich bislang noch nicht für eine Impfung entscheiden konnten, ihre Meinung auch in den nächsten Wochen nicht ändern werden. Deshalb muss der Gesetzgeber jetzt für eine Impflicht sorgen." Zudem sprach sich auch der Hausärzteverband für eine Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitsbereich aus.

Deutliche Kritik von der Deutschen Stiftung Patientenschutz

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) in Baden-Württemberg zeigt sich dagegen zurückhaltend. Da es in der Ärzteschaft unterschiedliche Positionen gebe, wolle sich die KV nicht positionieren, so eine Sprecherin gegenüber dem SWR.

Deutliche Kritik kommt vom Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch. Luchas Vorschlag lehnte er ab: "Damit treibt er die Polarisierung auf die Spitze", warf ihm Brysch vor. "Das wird in der Praxis überhaupt nichts bringen." Auch Geimpfte könnten das Virus in die Heime tragen. Tägliche Tests seien mindestens so sicher wie eine Impfung.

Diakonie Württemberg bevorzugt Testpflicht

Auch die Diakonie Württemberg hält noch nichts von einer vorgeschriebenen Impfung für Beschäftigte. "Wir bleiben dabei, dass wir neben der Aufklärung und Information eine Testpflicht bevorzugen", sagte eine Sprecherin. Ungeimpfte Mitarbeiter müssten sich an jedem Arbeitstag testen lassen, geimpfte und genesene mindestens ein Mal in der Woche.

Vom Verband Bildung und Erziehung (VBE) erhält Lucha ebenfalls keine Rückendeckung. Der Verband habe den Lehrerinnen und Lehrern stets empfohlen, sich impfen zu lassen, eine Pflicht dazu aber abgelehnt, sagte der VBE-Landesvorsitzende Gerhard Brand. Eine Impfpflicht sei mit Blick auf die außerordentlich hohe Impfbereitschaft der Lehrkräfte auch völlig unnötig. Brand verwies auf das aktuellem Schulbarometer, nach dem bereits im September 95 Prozent der Lehrkräfte geimpft waren. "Wer weiterhin eine Impfpflicht für Lehrkräfte fordert, trägt Eulen nach Athen und setzt die falschen Prioritäten", sagte Brand.

Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) steht einer Impfpflicht für Beschäftigte kritisch gegenüber. Der Minister befürchtet, dass sich dadurch die Personalnot verschärfen könnte.

Gesundheitsminister beraten über weiteres Vorgehen

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern wollen bei ihrer Beratung in Lindau am Bodensee den Corona-Kurs für den Winter abstecken. Diskutiert werden soll bis Freitag unter anderem, wie mehr Menschen zu Auffrischungsimpfungen bewegt werden können. Auch eine Testpflicht in Pflegeheimen ist Thema.