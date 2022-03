Nach Kretschmann und Strobl: BW-Gesundheitsminister Lucha mit Corona infiziert

Landesgesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) ist an Covid-19 erkrankt. Zuvor hatten sich bereits Ministerpräsident Kretschmann (Grüne) und Innenminister Strobl (CDU) infiziert.

Laut SWR-Informationen hat sich der baden-württembergische Sozial- und Gesundheitsminister Manfred Lucha mit dem Coronavirus infiziert. Der 61-Jährige habe bereits seine Kontaktpersonen informiert.

Lucha wegen Covid-19-Erkrankung in Isolation

Lucha sei am Donnerstag bei einem PCR-Test positiv auf das Coronavirus getestet worden und habe sich sofort in häusliche Isolation begeben, sagte ein Sprecher seines Ministeriums am Freitag in Stuttgart. "Der Minister hat typische Krankheitssymptome und wird bis auf Weiteres keine politischen Termine wahrnehmen."

Zuvor hatten sich aus der baden-württembergischen Landesregierung unter anderem bereits Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Innenminister Thomas Strobl (CDU) infiziert.

Strobl mit schwerem Krankheitsverlauf

Wie ein Sprecher des Innenministeriums dem SWR mitgeteilt hatte, konnte Strobl nach einem schweren Verlauf einer Corona-Infektion nach einer Woche aus der Klinik entlassen werden. Der Landesinnenminister sei im Zusammenhang mit der Corona-Infektion wegen einer Lungenembolie und einer Lungenentzündung in einer Klinik behandelt worden.

Trotz der ernsten Diagnose ist Strobl mittlerweile genesen und nahm wieder öffentliche Termine war.

Auch Winfried Kretschmann hatte sich infiziert

Bereits vor fast zwei Wochen war Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann nach SWR-Informationen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Am selben Tag hieß es vonseiten des Staatsministeriums noch, dass Kretschmann leichte Symptome habe. Später am Tag kam dann die Korrektur vom Ministerium, er habe keine Symptome gehabt.

Ob Lucha sein Amt von zu Hause aus weiter ausübt und im Homeoffice arbeitet, ist bisher nicht bekannt.