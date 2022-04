Migrationsministerin rechtfertigt BW-Verfahren zur Arbeitserlaubnis für ukrainische Flüchtlinge

Laut der Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt wirken sich die in der Region ankommenden Flüchtlinge aus der Ukraine noch nicht auf den Arbeitsmarkt aus. Auch die Pforzheimer Arbeitsagentur berichtet von einer ähnlichen Situation. An erster Stelle stehe aktuell die humanitäre Hilfe, so ein Sprecher der Arbeitsagentur Karlsruhe-Rastatt. Die Geflüchteten müssten von den Behörden erfasst werden, bräuchten Unterkunft und müssten Deutschkenntnisse erwerben. Erst dann könne man über die Jobvermittlung nachdenken. Hinzu komme, dass viele Flüchtlinge Kinder oder ältere Menschen seien, die für den Arbeitsmarkt ohnehin nicht infrage kommen. Laut Karlsruher Agentur für Arbeit sind unter den Geflüchteten viele Fachkräfte. Bei der Integration in den Arbeitsmarkt sei es daher wichtig, Stellen zu finden, die den Fähigkeiten der Betroffenen entsprechen. mehr...