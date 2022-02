Gemeindetag ruft zu mehr Solidarität mit Kommunalpolitikern auf

Der baden-württembergische Gemeindetag hat dazu aufgerufen, sich früher mit angefeindeten Kommunalpolitikern zu solidarisieren. "Die schweigende Mehrheit muss laut werden", sagte Verbandspräsident Steffen Jäger am Donnerstag nach einer Präsidiumssitzung in Eppingen (Landkreis Heilbronn). Das gelte bereits, wenn politische Diskussionen von der sachlichen auf die persönliche Ebene abdrifteten - nicht erst, wenn Hass und Gewalt angedroht oder ausgeübt werden. "Wir dürfen Kommunalpolitiker nicht allein im Regen stehen lassen, sondern müssen deutlich machen, dass persönliche Angriffe nicht akzeptabel und ein Anschlag auf die Demokratie sind", so Jäger. In der Kategorie Hass und Gewalt gegen Amts- und Mandatsträger seien 2021 bundesweit 4.458 Straftaten verzeichnet worden. Der in Stuttgart ansässige Kommunalverband schlägt vor, Schwerpunktstaatsanwaltschaften und spezialisierte Kammern an den Strafgerichten zu bilden sowie die Namensnennung bei Debatten im Internet verpflichtend zu machen.