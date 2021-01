Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) hat sich über die Häufigkeit der rechtsextremen Gewalt in Baden-Württemberg besorgt geäußert. "Mehr als die Hälfte der Straftaten der politisch motivierten Kriminalität in Baden-Württemberg im dritten Quartal 2020 entfallen auf den Rechtsextremismus. Genauso wie fast 90 Prozent der antisemitischen Straftaten. Das wollen und das werden wir nicht akzeptieren", so Strobl in einer Pressemitteilung. Anlass war eine öffentliche Sitzung des Ständigen Ausschusses des Landtags von Baden-Württemberg. Eine Früherkennung von extremistischem Personenpotenzial und Netzwerken sei deshalb entscheidend für die erfolgreiche Bekämpfung des Rechtsextremismus. Deshalb soll das Landesamt für Verfassungsschutz in diesem Jahr drei neue Stellen bekommen. Es wurde für die Bekämpfung rechtsextremer Gewalt bereits eine eigenständige Abteilung "Rechtsextremismus und -terrorismus, Reichsbürger und Selbstverwalter" eingerichtet.