Vor Bund-Länder-Runde: BW für kürzere Corona-Quarantäne

Bund und Länder beraten am Freitag über neue Corona-Maßnahmen. Die Landesregierung in BW hat sich nun für kürzere Quarantänefristen ausgesprochen - und gegen Lockerungen.

Eine massive Omikron-Welle könnte zu weitreichenden Ausfällen in der kritischen Infrastruktur führen. Am Freitag beraten Bund und Länder daher weitere Maßnahmen, um die Ausbreitung der Corona-Variante einzudämmen. Diskutiert wird auch, Quarantänezeiten zu verkürzen. So soll verhindert werden, dass kritische Bereiche des öffentlichen Lebens - das Gesundheitssystem oder auch die öffentliche Sicherheit - zusammenbrechen, weil sich zu viele Mitarbeitende gleichzeitig absondern müssen. Dafür hat sich nun auch die Landesregierung in Baden-Württemberg ausgesprochen. Lockerungen von Corona-Maßnahmen lehnt sie ab.

Zügige Umsetzung neuer Corona-Quarantänefristen gefordert

Das Robert Koch-Institut (RKI) habe bestätigt, dass die Omikron-Variante des Coronavirus kürzer ansteckend sei als die Delta-Variante, sagte eine Sprecherin des Staatsministeriums nach einem entsprechenden Beschluss der Gesundheitsminister der Länder von Mittwoch. "Dementsprechend sind bundeseinheitliche verkürzte Isolations- und Quarantänezeiten mit Blick auf die notwendige Entlastung der kritischen Infrastruktur angemessen und richtig." Diese sollten zügig umgesetzt werden.

Welche Quarantäneregeln gelten bei Omikron? Die Vorgaben im Überblick:

BW-Staatsministerium: "Keine Zeit für Lockerungen"

Für alle weiteren Maßnahmen gelte: "Es ist keine Zeit für Lockerungen", sagte die Sprecherin. In Baden-Württemberg gebe es bereits weitgehende Kontakt- und Zugangsbeschränkungen mit 2G-Plus (geimpft und getestet oder genesen und getestet) in vielen Bereichen. Diese Schutzmaßnahmen seien weiter dringend geboten, sagte die Sprecherin. "Wir müssen davon ausgehen, dass die Fallzahlen mit der zunehmen Ausbreitung von Omikron wieder deutlich ansteigen."

Omikron verdrängt Delta

Das Landesgesundheitsamt rechnet damit, dass in ein bis zwei Wochen fast nur noch Omikron-Fälle in Baden-Württemberg auftreten. Die Delta-Variante wird zunehmend verdrängt. Am Mittwoch verzeichnete die Behörde 7.656 Corona-Neuinfektionen (Stand 16 Uhr), nach 7.817 Neuinfektionen am Vortag. Insgesamt sind bislang 6.764 Infektionen mit Omikron an das Landesgesundheitsamt übermittelt worden.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg bewegen sich auf hohem Niveau:

Eine deutliche Überlastung der Kliniken im Land wird unterdessen nicht erwartet - wenn man es schaffe, die Omikron-Welle klein zu halten, sagte Götz Geldner, Koordinator für intensivmedizinische Versorgung von Covid-19-Patientinnen und Patienten in Baden-Württemberg, dem SWR. Bislang sei Omikron noch nicht in den Kliniken im Land angekommen. Er sprach sich auch für eine Anpassung von Quarantäneregeln insbesondere für Mitarbeitende der kritischen Infrastruktur aus.

Lauterbach legt Vorschläge vor

Auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will die Quarantänefristen verkürzen. Am Mittwochnachmittag legte er gemeinsam mit dem RKI konkrete Vorschläge vor, über die bei der Bund-Länder-Runde am Freitag entschieden werden soll.