BW für Einsatz von umstrittener CO2-Speichertechnik

Nach langem Ringen hat sich die Landesregierung in BW dafür ausgesprochen, die unterirdische Speicherung von klimaschädlichem Kohlendioxid zu nutzen. Das Verfahren sei ein wichtiger Baustein, um die Klimaschutzziele des Landes zu erreichen. So steht es in einem Positionspapier, das dem SWR vorliegt.