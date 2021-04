Wie viele Freiheiten sollen gegen Corona Geimpfte zurückbekommen? Die Landesregierung hat vor dem Impfgipfel von Bund und Ländern einige Lockerungen gefordert - zum Beispiel bei Schwimmbädern.

Vor dem heutigen Impfgipfel von Bund und Ländern hat Baden-Württemberg auf bundesweit einheitliche Regeln für Geimpfte und Genesene gedrängt. Diese sollen unter anderem wieder in Museen und Schwimmbäder dürfen. "Aus unserer Sicht ist dringlich eine wissenschaftliche Erklärung erforderlich, warum diese Einrichtungen nicht für Geimpfte und Genesene geöffnet werden können", heißt es in einem Schreiben des baden-württembergischen Sozialministeriums, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Ohne entsprechende Begründungen sei es schwierig, in bereits anhängigen Gerichtsverfahren bestehen zu können, begründet das Land dies in dem Brief an das Bundesgesundheitsministerium.

Impfquote in Altenheimen als Grundlage für Erleichterungen

Auch mit Blick auf die Impfquote in Alten- und Pflegeheimen, die bald bundesweit als Grundlage für Erleichterungen gelten soll, mahnt das Land eine "nachvollziehbare Darlegung zum wissenschaftlichen Hintergrund der Quote" an. Bisher wird in den Pflegeheimen im Land die Beschränkung der Zahl von maximal zwei Besuchern pro Tag aufgehoben, wenn in der Einrichtung 90 Prozent der Bewohner geimpft oder genesen sind. Damit folgt Baden-Württemberg der Empfehlung des Robert-Koch-Instituts.

Diese Quote ist aus Sicht des Landes aber zu hoch und könnte sich in der Praxis als eine nicht erreichbare Hürde erweisen, heißt es. Es solle deshalb auch eine Quote von 80 Prozent Geimpfter als Voraussetzung für Erleichterungen geprüft werden. Zudem möchte das Sozialministerium Ausnahmen für die kurzzeitige Unterschreitung der Quote, etwa wenn bereits Geimpfte in ein anderes Heim verlegt werden oder noch nicht Geimpfte neu aufgenommen werden.

Baden-Württemberg will Tempo bei Impfungen in Betrieben

In Baden-Württemberg gelten schon jetzt Ausnahmen für vollständig Geimpfte sowie für Genesene, die die erste Covid-19-Impfung bekommen haben. Die Lockerungen betreffen die Testpflicht und die Quarantänebestimmungen. Inzwischen hat jeder Fünfte im Land die erste Impfung hinter sich gebracht. Und es soll noch schneller gehen: Neben den Hausärzten sollen nun auch die Betriebsärzte impfen.

Das Land hat das Bundesgesundheitsministerium vor dem Impfgipfel deswegen aufgefordert, Hürden für Betriebsärzte beiseite zu räumen. "Die Betriebe sind bereit und können und wollen sich in die Impfung einbringen", schreibt das baden-württembergische Sozialministerium in einem Brief. Betriebsärztinnen und -ärzte sollten vom Pharmagroßhandel und den Apotheken mit Impfstoff beliefert werden. Bisher müssten sich noch die Impfzentren der Länder darum kümmern, so das Sozialministerium.

Heute Nachmittag berät Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Bundesländern über die weiteren Schritte im Umgang mit Impfungen und Geimpften.