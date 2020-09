Das neue Schuljahr startet mit strikten Corona-Regeln - aber was bringen die, wenn die Kinder in überfüllten Schulbussen sitzen? Mit Extra-Fahrten will das Land die Kinder jetzt auch im Bus vor einer Infektionen schützen.

Das Land Baden-Württemberg will wegen der Corona-Abstandsregeln zum Beginn des neuen Schuljahres zusätzliche Schulbusse finanzieren. Die Schüler sollen nicht zu eng nebeneinander sitzen, deshalb werden zusätzliche Busse benötigt. Die Kosten für die zusätzlichen Fahrten will das Land zu 80 Prozent übernehmen. Das hat ein Sprecher des baden-württembergischen Verkehrsministeriums dem SWR bestätigt. Bis zum Jahresende sollen dafür insgesamt zehn Millionen Euro zur Verfügung stehen. Corona-Arbeitskreis berät über Schüleranzahl Am Mittwoch soll im Corona-Arbeitskreis der Landesregierung darüber beraten werden, wie viele Schülerinnen und Schüler jeweils in einem Bus sitzen dürfen. Davon hängt ab, bei welcher Quote ein weiterer Bus bestellt werden kann. Man arbeite daran, so der Ministeriumssprecher, zusammen mit den Landkreisen, die für den Schulbusverkehr verantwortlich sind, eine gute Lösung zu finden. Die bisherigen Schulbusfahrten müssen die Kreise auch weiterhin bezahlen. Das Land will nur den Großteil der zusätzlichen Kosten übernehmen.