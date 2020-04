Auch größere Geschäfte in Baden-Württemberg sollen ab morgen wieder öffnen können, wenn sie ihre Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter begrenzen. Das hat die Landeswirtschaftsministerin nach einer Gerichtsentscheidung mitgeteilt.

Das Verwaltungsgericht Sigmaringen hatte am Mittwochmittag entschieden, dass ein Modehändler aus Ulm sein Geschäft öffnen darf, wenn er eine entsprechende Fläche abtrennt. Der Laden hat eigentlich rund 7.000 Quadratmeter Verkaufsfläche, hatte diese aber auf 800 Quadratmeter begrenzt.

Baden-Württemberg hatte hier bislang eine strengere Regelung getroffen. Nach der Lockerung der Corona-Beschränkungen dürfen seit Montag zwar Geschäfte mit maximal 800 Quadratmetern Verkaufsfläche wieder öffnen. Das gilt bislang aber nicht, wenn der Laden eigentlich größer und die Fläche nur abgetrennt ist.

Landeswirtschaftsministerin will Regelung rasch ändern

Nun lenkt Baden-Württemberg ein. Ab Donnerstag dürfen auch große Geschäfte und Kaufhäuser in Baden-Württemberg wieder öffnen, wenn sie die Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter begrenzen. Die entsprechende Corona-Richtlinie für den Einzelhandel sollte noch am Mittwoch geändert werden, wie Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart mitteilte. "Ich habe von Anfang an diese Flexibilität für notwendig gehalten", sagte sie. Nach diesem Urteil stehe außer Frage, dass dies sofort in der Rechtsverordnung klargestellt werden müsse.

Kretschmann wollte Sogwirkung in die Einkaufszentren vermeiden

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte dagegen erst am Dienstag noch die strengen Ladenöffnungsregeln Baden-Württembergs verteidigt. Man habe es in der Ministerpräsidentenkonferenz so beschlossen und Baden-Württemberg halte sich daran, begründete der Regierungschef am Dienstag auf Nachfrage in der Landespressekonferenz die Entscheidung. Er selbst sei sogar für eine geringere Quadratmeterzahlen gewesen. "Sinn dieser Regelung ist es, dass nicht alle Geschäfte gleichzeitig öffnen, weil das einen Sog auf unsere Haupteinkaufsstraßen und Einkaufszentren zur Folge hätte", hatte Kretschmann bereits am Samstag gesagt.