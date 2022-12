Die baden-württembergische Landesregierung legt ein Entschädigungsprogramm für "Geraubte Kinder im Südwesten" auf. Betroffene sollen eine Zahlung in Höhe von 5.000 Euro erhalten.

Tausende Kinder wurden während des Zweiten Weltkriegs von den Nationalsozialisten aus besetzten Gebieten verschleppt und zwangsweise "germanisiert" - unter anderem nach Baden-Württemberg. Die Landesregierung legt nun als Wiedergutmachung das Programm "Geraubte Kinder im Südwesten" auf. Das teilten Landtag und Staatsministerium am Mittwoch mit.

Land will Schicksale anerkennen

"Das Land sieht das oft jahrelange Leid der Betroffenen und möchte diese Schicksale mit dieser Geste sichtbar machen und würdigen", sagte der Staatssekretär für politische Koordinierung und Europa im Staatsministerium, Florian Hassler, laut Pressemitteilung. Betroffene sollten möglichst unbürokratisch ein Zeichen der Anteilnahme und Wiedergutmachung erhalten, so Hassler.

Als Auszahlungssumme werde eine Einmalzahlung von 5.000 Euro pro Person vorgeschlagen, sagte Thomas Marwein, der Vorsitzende des Petitionsausschusses, der die Geste mit angestoßen hat. Petitionsausschuss und Landesregierung seien sich aber einig, dass das durch die Gräueltaten des NS-Regimes erlittene Unrecht nicht mit finanziellen Mitteln aufgewogen werden könne.

Betroffene müssen Anspruch nachweisen

Um einen Anspruch auf die Entschädigung geltend zu machen, müssen Betroffene nachweisen, dass sie zum Kreis jener Kinder gehören, die "durch das NS-Regime in das Gebiet des heutigen Baden-Württembergs verschleppt wurden, in eine Familie in diesem Gebiet gegeben wurden oder deren Wohnort sich in Baden-Württemberg befindet". Eine ehrenamtliche Prüfkommission soll über die Anträge entscheiden.

Betroffene Personen können sich direkt beim Staatsministerium unter der E-Mail-Adresse geraubtekinder@stm.bwl.de oder unter der Telefonnummer 0711 2153 343 melden.