Gaslieferungen: Keine Engpässe in BW erwartet

Das baden-württembergische Ministerium für Energiewirtschaft reagiert gelassen auf die Ankündigung aus Russland, im Sommer weniger Gas nach Deutschland zu liefern. Ein Sprecher sagte dem SWR, es gebe keine Anhaltspunkte, dass sich die Versorgungslage in Baden-Württemberg geändert habe. Man werde die Entwicklung weiter genau beobachten. Der russische Energiekonzern Gazprom hatte erklärt, die Pipeline Nord Stream 1 müsse repariert werden. In der Zeit würden die Gaslieferungen über die Pipeline um gut 40 Prozent gedrosselt. Bei der EnBW in Karlsruhe, die viele Haushalte in Baden-Württemberg mit Gas beliefert, beobachte man die Lage. Wie groß der Anteil russischen Gases ist, lasse sich nicht sagen.