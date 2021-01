Die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten besprechen am Dienstag, ob der Corona-Lockdown verlängert wird. Neu aufgekommen ist die Diskussion, ob auch der Bewegungsradius eingeschränkt werden soll.

Mitte Dezember sind bundesweit weitere Corona-Maßnahmen in Kraft getreten: Unter anderem wurden Teile des Einzelhandels geschlossen, es gab weitere Ausgangsbeschränkungen und Kitas machten zu. Diese Regelungen gelten noch bis zum 10. Januar. Seit Dienstagnachmittag beraten Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder das weitere Vorgehen.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) informiert im Anschluss an die Bund-Länder-Gespräche über die Maßnahmen für Baden-Württemberg. Wir übertragen sein Statement live: auf SWR Aktuell Online, in der App und auf Facebook.

Es zeichnet sich eine Fortsetzung des Lockdowns bis mindestens Ende Januar ab. Das öffentliche Leben weiter heruntergefahren lassen - das dürfte das Ziel von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sein.

Neu aufgekommen ist offenbar die Diskussion, ob in Kreisen mit einer hohen Ansteckungsrate der Bewegungsradius eingeschränkt werden soll - in etwa, wie das schon in Sachsen der Fall ist. Dort darf man sich nur noch in einem Umkreis von 15 Kilometern um den eigenen Wohnsitz bewegen. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios wird das auch für ganz Deutschland diskutiert.

Streit über Schulöffnung

Doch während über eine Verlängerung des Lockdowns zwischen Bund und Ländern weitgehend Einigkeit herrschte, gab es in den vergangenen Tagen Uneinigkeit beim Thema Schule. Kretschmanns Koalitionspartnerin und Gegenkandidatin bei der kommenden Landtagswahl, Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU), hatte für Diskussionen gesorgt, weil sie die Schulen schon ab der kommenden Woche schrittweise wieder öffnen wollte.

Dazu hat Eisenmann vor dem Bund-Länder-Treffen am Dienstag mit ihren Kolleginnen aus den anderen Ländern gesprochen. Mit dem Ergebnis, dass die Kultusministerkonferenz eine stufenweise Rückkehr zum Unterricht an den Schulen vorschlägt - aber nur, wenn es zu Lockerungen käme, und wenn das Infektionsgeschehen es zulasse. Und danach sieht es derzeit in den meisten Ländern nicht aus.