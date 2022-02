Kretschmann stellt Äußerungen zu möglichen Corona-Lockerungen vor Ostern klar

Bis Ostern keine Aufhebung der Corona-Regeln? Mit diesem harten Kurs erntete Ministerpräsident Kretschmann Kritik und Unverständnis. Jetzt heißt es aber: Lockerungen ja, Exit nein.

Der harte Corona-Kurs von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), bis Ostern keine Lockerungen vorzusehen, hat ausgerechnet beim Koalitionspartner Widerstand ausgelöst. Manuel Hagel, Chef der CDU-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg sagte:

"Wenn sich die pandemische Lage aufhellt, werden wir nach Aschermittwoch auch über Lockerungen und den sukzessiven Ausstieg aus der Verordnungspraxis sprechen können."

Lockerungen: Widersprüchliche Aussagen in der Koalition von Grünen und CDU

Die grün-schwarze Landesregierung habe sich zwar darauf verständigt, bis Fasching bei den geltenden Maßnahmen zu bleiben, so Hagel. Sollte sich aber bewahrheiten, dass die Omikron-Welle das Gesundheitssystem nicht überlastet, könne es danach Lockerungen geben. Diese Aussagen Hagels stehen im Widerspruch zu denen des Ministerpräsidenten. Denn Kretschmann hatte in der Regierungspressekonferenz am Dienstag gesagt, er sehe bis Ostern keine Möglichkeit, die Corona-Beschränkungen aufzuheben. Er könne sich angesichts der Lage nicht vorstellen, dass es in elf Wochen bis Ostern zu Exit-Strategien komme, so Kretschmann.

Hagel kündigte an, ab Aschermittwoch (2. März) anhand der Fakten über Lockerungen beraten zu wollen. Damit scheinen Lockerungen vor Ostern durch die grün-schwarze Landesregierung - trotz Kretschmanns Aussagen - doch nicht mehr komplett ausgeschlossen.

Kretschmann bemüht um Klarstellung: Exit nein, Lockerungen ja

Am Mittwochnachmittag teilte Kretschmann schriftlich mit: Lockerungen ja, Exit nein - und erklärte, Lockerungen seien "in der Stufenlogik des Landes längst vorgesehen" und griffen bereits. Die Rückkehr zum Stufensystem und damit zu den Regeln der "Alarmstufe I" war per Notverkündung einer neuen Corona-Verordnung erst am Freitag (28. Januar) in Kraft getreten. In Folge mehrerer Beschlüsse des Verwaltungsgerichtshofs von Baden-Württemberg, die das Einfrieren der "Alarmstufe II" für "voraussichtlich rechtswidrig" erklärt hatten, hatte die Landesregierung eine neue Corona-Verordnung erarbeiten müssen.

Lockerungen greifen nach Kretschmanns Lesart also bereits jetzt. Nicht verantwortbar sei in der aktuellen Lage dagegen ein "Exit im Sinne des 'Endes der Pandemie', also einer Rückkehr in einen Normalzustand ohne Regeln", so der Ministerpräsident per Mitteilung. Der Grund: Die Impflücke sei im Vergleich zu anderen europäischen Ländern zu groß. Deshalb bleibe etwa die FFP2-Maskenpflicht ein "sehr wirksamens und wichtiges Mittel in dieser Phase der Pandemie".

Auch Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz wollte sich am Mittwoch gegenüber dem SWR nicht auf Corona-Regeln bis Ostern festlegen:

"Ich weiß gar nicht, wann Ostern dieses Jahr ist. Ich glaube auch, es ist wahnsinnig schwer, da ganz konkrete Zeitpunkte zu nennen."

Wenn - wie in Frankreich - die Zahlen deutlich zurückgingen, könne man natürlich über so etwas reden, so Schwarz weiter. "Und das werden wir dann im Frühjahr auch machen."

CDU-Wirtschaftsexperte kritisiert Kretschmann

Eine baldige Abkehr von den Corona-Verordnungen forderte auch der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, Winfried Mack. Er sagte der "Stuttgarter Zeitung" (Mittwochsausgabe), "stark eingreifende Vorschriften haben ihre Berechtigung verloren, weil sie nicht mehr verhältnismäßig sind". Das sähen auch die Gerichte so. "Unter diesem Aspekt können wir weitgehend auf die Corona-Verordnungen verzichten, sobald wir den Peak der Omikron-Welle überstanden haben und die Verordnungen nicht mehr zur Abwehr der kollektiven Gefahr erforderlich sind", so Mack. Der Höhepunkt der Omikron-Welle wird von Experten für Mitte Februar erwartet.

Spott von der Opposition für widersprüchliche Aussagen der Regierung

Bei der FDP begrüßte man Macks Aussagen: "Es ist außerordentlich erfreulich, dass es bei den CDU-Wirtschaftspolitikern noch vernünftige Leute gibt", sagte FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke am Mittwoch. "In der Tat müssen alle Maßnahmen überdacht werden, sobald in der Omikron-Welle die Inzidenzen wieder sinken, sofern keine Überlastung des Gesundheitswesens absehbar ist." Auch Wirtschaftsvertreter aus Baden-Württemberg hatten Kretschmanns Haltung zuletzt öffentlich kritisiert.

Zur Frage, ob nun ab Aschermittwoch, also Anfang März, oder erst zu Ostern, Mitte April, mit Lockerungen zu rechnen ist, sagte Rülke dem SWR: "Ich hoffe zuversichtlich, dass Lockerungen nicht vom Osterhasen abhängig gemacht werden, sondern von der Lage."

SPD-Fraktionschef Andreas Stoch kritisierte die Kommunikation der Landesregierung mit deutlichen Worten. Wer mit den "einschränkenden politischen Maßnahmen" derzeit Probleme habe, für den sei es "psychologisch ganz schwierig", wenn die Landesregierung kommuniziere, "wir fahren jetzt einfach weiter in den dunklen Tunnel". Der BW-Trend von Infratest-Dimap, Stuttgarter Zeitung und SWR hatte unlängst gezeigt, dass nicht mal die Hälfte der Menschen in Baden-Württemberg mit dem Krisenmamagent der Landesregierung zufrieden ist.