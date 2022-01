Sozialflügel der CDU in Baden-Württemberg fordert Distanzierung von Maaßen

Aus dem baden-württembergischen CDU-Vorstand kommt Kritik am ehemaligen Verfassungsschutz-Präsidenten Maaßen. Maaßen soll ein Impfgegner-Video eines Professors verbreitet haben.

Der CDU-Sozialflügel in Baden-Württemberg fordert von der Bundesspitze der Partei eine deutliche Distanzierung vom ehemaligen Verfassungsschutz-Präsidenten Hans-Georg Maaßen (CDU). "Hans-Georg Maaßen missbraucht seine CDU-Mitgliedschaft, um mit extremen Äußerungen Aufmerksamkeit zu erregen. Damit fällt er den Polizeibeamten in den Rücken, die ihren Kopf bei den Corona-Demonstrationen hinhalten", sagte der stellvertretende Bundesvorsitzende der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), Christian Bäumler, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. "Die CDU muss sich klar von Verschwörungstheoretikern abgrenzen. Die Verharmlosung von Hans-Georg Maaßen muss ein Ende haben." Bäumler ist auch Landesvorsitzender der CDA in Baden-Württemberg und sitzt im Landesvorstand der baden-württembergischen CDU.

Maaßen verbreitet Impfgegner-Video

Zuvor hatte Maaßen, der in Thüringen als Direktkandidat der CDU zur Bundestagswahl angetreten war, ein Video des Bestseller-Autors Sucharit Bhakdi verbreitet, in dem dieser einen Stopp der Corona-Impfungen fordert. Schleswig-Holsteins Generalstaatsanwaltschaft ermittelt gegen Bhakdi wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung. Maaßen hatte das Video als bewegenden Appell bezeichnet.

Bhakdis Äußerungen im Check beim ARD-Faktenfinder:

Thüringer CDU distanziert sich

Die CDU in Thüringen teilte derweil mit, sie distanziere sich scharf von den Inhalten, die Maaßen geteilt habe. Der thüringische CDU-Landesvorsitzende Christian Hirte erklärte in Erfurt, es sei nicht das erste Mal, dass Maaßen mit seinen Äußerungen die politische Arbeit der CDU Thüringen überschatte. "Wir wollen nicht, dass das so weitergeht", sagte er. Hirte kündigte an, er werde Maaßen zu einem gemeinsamen Gespräch bitten. Auch die Kreisverbände in Südthüringen unterstützen den Angaben zufolge diese Haltung.

Ralf Liebaug, Vorsitzender des Kreisverbands Schmalkalden-Meiningen, habe Maaßen auch persönlich mitgeteilt, dass dessen Äußerungen "nicht den Positionen unseres CDU-Kreisverbandes" entsprechen: "Diese Kurznachrichten ließen Interpretationsspielraum, auch in eine Richtung, mit der wir uns nicht identifizieren können", sagte er.

Parteiausschluss von Maaßen gefordert

Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien, die Mitglied im CDU-Bundesvorstand ist, hat bereits Maaßens Parteiausschluss gefordert. Der scheidende CDU-Chef Armin Laschet wollte sich am Mittwoch in Berlin nicht zu der Angelegenheit äußern.