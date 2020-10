per Mail teilen

Bund und Länder könnten heute weitreichende neue Corona-Regeln beschließen. Baden-Württemberg will Schulen und Wirtschaft unbedingt offen halten und pocht auf einheitliche Maßnahmen.

Das ausgerufene oberste Ziel der baden-württembergischen Landesregierung ist es, einen zweiten Lockdown zu verhindern. Schulen, Kitas und Betriebe sollen auf jeden Fall geöffnet bleiben, in diesem Punkt sind sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und die CDU-Spitzenkandidatin und Kultusministerin Susanne Eisenmann einig. Eisenmann hält einen Lockdown derzeit nicht für verhältnismäßig, weil das ihrer Ansicht nach wirtschaftlich, sozial und bildungspolitisch "verheerende Folgen" hätte. Auch einem zeitlich begrenzten Lockdown, wie ihn Innenminister Thomas Strobl (CDU) vorgeschlagen hatte, hat die Landesregierung eine klare Absage erteilt.

Presse-Statement von Kretschmann im Livestream Nach der Videokonferenz von Bund und Ländern will sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zu den Ergebnissen äußern. Sein Statement sehen Sie nach den Verhandlungen hier im Livestream.

Kretschmann, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die anderen Länderchefs wollen heute per Video-Schalte über weitere Maßnahmen beraten. Der Bund drängt auf weitreichende Beschränkungen des öffentlichen Lebens, wie aus einer Beschlussvorlage hervorgeht, die dem SWR vorliegt. Demnach sollen ab Anfang November alle Bars, Restaurants und Diskotheken zunächst bis Ende des Monats bundesweit vollständig geschlossen werden. Gleiches gelte auch für Theater, Kinos und Konzerthäuser sowie für Bäder, Sportanlagen und Fitnessstudios. Schulen und Kindergärten sowie der Einzelhandel dagegen sollen offen bleiben. Geplant ist außerdem, dass touristische Übernachtungsangebote in Deutschland ebenfalls für den gesamten Monat November verboten werden. Der gemeinsame Aufenthalt in der Öffentlichkeit soll nur noch Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstandes gestattet werden.

Harte Kontaktbeschränkungen und vorgezogene Sperrstunde?

Auch die baden-württembergische Landesregierung wird sich bei der Videokonferenz wohl für weitere Kontaktbeschränkungen einsetzen. Treffen im öffentlichen Raum wolle man möglicherweise auf fünf statt wie bisher zehn Personen begrenzen, hieß es aus Regierungskreisen. Auch über eine vorgezogene Sperrstunde wird nachgedacht. In mehreren Städten Baden-Württembergs mit hoher Sieben-Tage-Inzidenz gibt es bereits eine Sperrstunde um 23 Uhr. Die könnte beispielsweise auf 21 Uhr vorgezogen werden. Weitere Einschränkungen seien bei privaten Feiern und Veranstaltungen möglich. Ob die Landesregierung auch einer vollständigen Schließung von Gastronomiebetrieben zustimmen wird, ist noch unklar.

Alle Bundesländer würden den Ernst der Lage inzwischen erkennen, auch die Ost-Länder mit vergleichsweise geringen Infektionszahlen. Daher gehe die Landesregierung davon aus, dass es weitgehend Einigkeit über weitere Maßnahmen in der Corona-Pandemie geben werde. In der Vergangenheit waren sich Bund und Länder wiederholt in zentralen Punkten nicht einig geworden, zuletzt etwa beim umstrittenen Beherbergungsverbot.

Gastwirte wehren sich gegen Pläne des Bundes

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) in Baden-Württemberg setzt sich gegen die vom Bund vorgeschlagenen drastischen Corona-Maßnahmen zur Wehr. Man betrachte die Vorschläge - die unter anderem eine befristete weitgehende Schließung der Gastronomie beinhalten - "sehr kritisch" und von der Verhältnismäßigkeit her äußerst fragwürdig, sagte ein Dehoga-Sprecher. Er betonte, das Gastgewerbe sei nachweislich kein Pandemietreiber. Man behalte sich vor, sich gegen Beschlüsse dieser Tragweite juristisch zu wehren.

Die FDP-Landtagsfraktion warf der Politik vor, die Fehler aus dem Frühjahr zu wiederholen. "Hotels- und Gaststätten haben ausgeklügelte Hygienekonzepte und sind nicht als Hotspots im Infektionsgeschehen aufgefallen", sagte der tourismuspolitische Sprecher der Fraktion, Erik Schweickert. Eine Rückkehr zu Beherbergungsverboten und reinen Lieferdiensten bedeute für viele Betriebe das Aus. FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke forderte eine Abstimmung des Landtags über die Maßnahmen. "Es kann nicht sein, dass solche massiven Schritte mit zu erwartenden schwerwiegenden Folgen für Gesellschaft und Wirtschaft auf dem Verordnungswege und durch Kabinettsbeschlüsse der Regierung alleine eingeleitet werden", sagte er.