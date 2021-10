Jamaika oder Ampel in Berlin? So ticken Baden-Württembergs Regierungsparteien

per Mail teilen

In Berlin finden derzeit die Sondierungsgespräche zwischen Grünen und der CDU/CSU statt. Zwei Teilnehmer aus Baden-Württemberg kennen sich besonders gut. Eine Analyse.

Am Dienstag in Berlin sitzen sich zwei Baden-Württemberger am Sondierungstisch gegenüber. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Innenminister Thomas Strobl (CDU) loten gemeinsam Koalitionsmöglichkeiten aus. Beide sind nach wie vor überzeugt, dass das sogenannte Jamaika-Modell das richtige wäre - eine Zusammenarbeit zwischen CDU, Grünen und FDP.

In Baden-Württemberg Regierungsteam: Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Innenminister Thomas Strobl (CDU) (Archivbild). dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Christoph Schmidt

Grün-Schwarz Vorbild für Berlin?

Der vor einem knappen halben Jahr in Baden-Württemberg ausgehandelte gemeinsame Koalitionsvertrag von Grünen und CDU gilt für beide immer noch als Blaupause für das, was in Sachen Klimaschutz auch im Bund möglich sein soll.

Allerdings wächst auch bei vielen Anhängern dieses Models die Einschätzung, dass "Jamaika" im Bund nur die zweite Option bei den Wunschkoalitionen ist.

Grüne Basis für Ampel

Ebenso ist zu berücksichtigen: Die Basis der Grünen im eher realpolitischen Baden-Württemberg spricht sich mehrheitlich für die "Ampel" aus, also einem Bündnis zwischen SPD, Grünen und FDP. Das geschieht nicht zuletzt aus Sorge, dass Jamaika weder der grünen Wählerschaft im Bund zu vermitteln sei als auch nicht der eigenen Partei im Falle eines Mitgliederentscheids.

Anders ist es bei der CDU. In Baden-Württemberg hoffen viele Christdemokraten, dass Jamaika auch eine Art Lebensversicherung für die eigene Partei sein könnte - wie auch für das grün-schwarze Bündnis in Stuttgart.