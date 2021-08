Zum ersten Mal hat das baden-württembergische Landwirtschaftsministerium einen Preis an Bio-Betriebe im Land vergeben. Zwei der drei Preisträger kommen aus dem Raum Stuttgart.

Platz eins geht demnach an den Reyerhof in Stuttgart-Möhringen. Die Betriebsleiter hätten die Jury mit ihrer solidarischen Landwirtschaft und der aktiven Einbindung vieler Menschen in die landwirtschaftlichen Abläufe überzeugt, hieß es zur Begründung. Den zweiten Platz belegt der Bio-Gemüsehof Hörz aus Filderstadt (Kreis Esslingen). Den Ausschlag hätten hier unter anderem das nachhaltige Energiekonzept gegeben und die Projekte, die sich am Gemeinwohl orientierten. Platz drei geht den Angaben zufolge an den Sonners Heinehof in Bollschweil (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald). Der Preis ist mit 6.000 Euro dotiert. Die Landesregierung will damit innovative und kreative Konzepte von Öko-Betrieben in der Landwirtschaft fördern.