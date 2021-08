per Mail teilen

Justizministerin Gentges sieht Baden-Württemberg bei der Digitalisierung der Gerichte gut aufgestellt. Man stehe an der Spitze der "Bundesliga-Tabelle", so Gentges im SWR-Interview.

In Ulm haben Bayern und Baden-Württemberg auf einem Fachgipfel über den Weg zur digitalen Justiz im 21. Jahrhundert beraten. Vorab hat die baden-württembergische Justizministerin Marion Gentges (CDU) mit SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler gesprochen.

Bernhard Seiler, SWR Aktuell: Wie digital ist die Justiz in Baden-Württemberg denn inzwischen?

Marion Gentges: Die Justiz in Baden-Württemberg ist viel digitaler, als man es vielleicht vermutet. Ich würde sogar sagen: Wir stehen an der Spitze der Bundesliga-Tabelle, was die Digitalisierung der Justiz angeht. Insbesondere die Ausstattung der Gerichte mit der elektronischen Akte ist bei uns schon sehr weit fortgeschritten.

Das ganze Interview zum Nachhören:

Welche Erfahrungen haben die Gerichte bisher mit diesen digitalen Arbeitsmöglichkeiten gemacht?

Die haben gerade in den letzten Monaten der Corona-Pandemie sehr positive Erfahrungen gemacht. Die elektronische Akte hat es uns ermöglicht, stärker von zu Hause aus zu arbeiten. Sie hat auch dazu beigetragen, dass wir im Grunde jetzt keine Bugwelle an Verfahren vor uns herschieben, die nicht bearbeitet werden konnten. Wir konnten unserem Anspruch, Justiz zu gewähren, jederzeit gerecht werden.

Gibt es denn auch Punkte, wo sich bisher die Digitalisierung als problematisch herausgestellt hat?

Ich glaube, dass die letzten Monate, wo wir darauf angewiesen waren, stärker digital zu sein - auch zum Beispiel per Video zu verhandeln - viele Skeptiker überzeugt haben. Natürlich hat man immer mal wieder technische Schwierigkeiten oder muss gucken, wie man das eine oder andere rechtlich sauber hinkriegt. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass uns das gelingt.

Die Digitalisierung geht weiter. Könnte es also sein, dass wir Zivilprozesse in Zukunft komplett virtuell führen werden?

Die Zivilprozessordnung lässt schon Verhandlungsführungen per Video zu. Das wurde allerdings vor der Pandemie noch etwas weniger genutzt als jetzt. Ich glaube, wir können schon darüber diskutieren, dass das an der einen oder anderen Stelle auch in Zukunft regelmäßig stärker stattfinden wird.

An Grenzen stößt das Ganze insbesondere im strafrechtlichen Bereich - oder dort, wo ich Zeugen vernehmen muss und auf einen unmittelbaren Eindruck von Prozessbeteiligten angewiesen bin. Und eins muss auch klar sein: Am Schluss entscheidet immer ein Mensch.

Sie haben die Strafprozesse angesprochen. Da ist es deutlich problematischer mit der Digitalisierung. Wie digital können Strafprozesse werden?

In Strafprozessen ist es schon entscheidend, dass man unmittelbar einen Eindruck von Täter und Tat gewinnt. Das wird, glaube ich, nur analog möglich sein. Aber auch da können digitale Formate helfen. Beispielsweise könnte man Zeugen digital vernehmen, um gerade geschädigten Personen das Erscheinen in der Hauptverhandlung zu ersparen. Das sind Dinge, die es auch jetzt schon gibt. Durch die Erfahrungen in den vergangenen Monaten sind wir da deutlich aufgeschlossener geworden.